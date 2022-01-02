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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهد مرعبة.. فيضانات عنيفة تضرب 7 ولايات في ماليزيا وإجلاء آلاف الأشخاص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا، اليوم الأحد، إن 7 ولايات في ماليزيا تعرضت لفيضانات عنيفة وتم إجلاء آلاف الأشخاص، مما رفع إجمالي المتضررين من الفيضانات والسيول الشديدة في الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 125 ألف شخص.

وبحسب  رويترز، قالت الوكالة في بيان إن “كيلانتان وترينجانو وباهانج وجوهور ومالاكا ونيجيري سمبيلان وصباح ما زالوا يتضررون من الفيضانات وإن 8727 شخصا يحتمون في 128 مركزا للإغاثة”.

وأضافت أن إجمالي 125490 شخصًا تضرروا من الفيضانات على مستوى البلاد، من بينهم 117700 شخص تم إجلاؤهم عادوا إلى ديارهم.

والفيضانات شائعة على الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوي بين أكتوبر ومارس، لكن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي الذي بدأ في 17 ديسمبر أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب في إجهاد خدمات الطوارئ.

ولقي 50 شخصًا حتفهم في الفيضانات، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين، وفقًا لتغريدة للشرطة نقلاً عن المفتش العام أكريل ساني عبد الله.

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وبعد تحذير إدارة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة، أصدر المركز الوطني لمكافحة الكوارث إشعار الاستعداد.

ووفقا للبيان، أصدرت إدارة الري والصرف، تحذيرا من ارتفاع المد في الفترة من 2 إلى 5 يناير، وحذرت السكان على الساحل الغربي في شبه جزيرة ماليزيا.

وقالت ماليزيا إنها ستقدم 1.4 مليار رينجت (336.22 مليون دولار) كمساعدات نقدية وأشكال أخرى من الإغاثة لمن تضرروا من الفيضانات الشديدة هذا الشهر.

كما تسعى للحصول على 3 ملايين دولار من صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، لتطوير خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ.

 

ماليزيا المناخ كوارث طبيعية تغير المناخ فيضانات أمطارا غزيرة سيول

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