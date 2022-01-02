كل ما تريد معرفته عن أعراض الارتجاع والحموضة

إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، قد يحدث بسبب الأطعمة التي تتناولها ، وخاصة الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية.
وبعض ما يمكن أن يؤثر ويزيد أعراض إرتجاع المريء والحموضة أيضاً لدى البعض
* التدخين
* أكل وجبات كبيرة ودسمة والنوم مباشرة يمكن أن يسبب الحموضة
* بعض الأطعمة (المثيرات) مثل الأطعمة الدهنية والثوم والنعناع والطماطم والأكل الذي يحتوي على بهارات كثيرة و حارة
*والقهوة والكحول
أول خطوة هي الغير دوائية وتكون بتغيير أسلوب حياة المريض الذي يعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء
1/ إنقاص الوزن
2/ آخر وجبة باليوم تكون ٢-٣ ساعات قبل النوم
3/ النوم على مخدة مرتفعة قليلا و مريحة (رفع مستوى الرأس)
وأيضا ما يزيد أعراض الارتجاع والحموضة ويجب التخفيف منه
القهوة
الدخان
النعناع
الثوم
الشوكولاته
المشروبات الغازية