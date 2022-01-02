كل ما تريد معرفته عن أعراض الارتجاع والحموضة

إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، قد يحدث بسبب الأطعمة التي تتناولها ، وخاصة الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية.

وبعض ما يمكن أن يؤثر ويزيد أعراض إرتجاع المريء والحموضة أيضاً لدى البعض

* التدخين

* أكل وجبات كبيرة ودسمة والنوم مباشرة يمكن أن يسبب الحموضة

* بعض الأطعمة (المثيرات) مثل الأطعمة الدهنية والثوم والنعناع والطماطم والأكل الذي يحتوي على بهارات كثيرة و حارة

*والقهوة والكحول

أول خطوة هي الغير دوائية وتكون بتغيير أسلوب حياة المريض الذي يعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء

1/ إنقاص الوزن

2/ آخر وجبة باليوم تكون ٢-٣ ساعات قبل النوم

3/ النوم على مخدة مرتفعة قليلا و مريحة (رفع مستوى الرأس)

وأيضا ما يزيد أعراض الارتجاع والحموضة ويجب التخفيف منه

القهوة

الدخان

النعناع

الثوم

الشوكولاته

المشروبات الغازية