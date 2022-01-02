عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته عن أعراض الارتجاع والحموضة

ارتجاع المريء
ارتجاع المريء

إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، قد يحدث بسبب الأطعمة التي تتناولها ، وخاصة الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية.

 

txt

استشاري أمراض نسا: حموضة أو قلوية المهبل لا تحدد نوع الجنين

txt

دراسة : التفاح يعالج حموضة المعدة والالتهابات المعوية

 

وبعض ما يمكن أن يؤثر ويزيد أعراض إرتجاع المريء والحموضة أيضاً  لدى البعض 

* التدخين
* أكل وجبات كبيرة  ودسمة والنوم مباشرة يمكن أن يسبب الحموضة
* بعض الأطعمة (المثيرات) مثل الأطعمة الدهنية والثوم والنعناع والطماطم والأكل الذي يحتوي على بهارات كثيرة و حارة 
*والقهوة والكحول

أول خطوة هي الغير دوائية وتكون بتغيير أسلوب حياة المريض الذي يعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء

1/ إنقاص الوزن
2/ آخر وجبة باليوم تكون ٢-٣ ساعات قبل النوم
3/ النوم على مخدة مرتفعة قليلا و مريحة (رفع مستوى الرأس)

وأيضا ما يزيد أعراض الارتجاع والحموضة ويجب التخفيف منه

القهوة
الدخان
النعناع
الثوم
الشوكولاته
المشروبات الغازية

 

الحموضة اعراض ارتجاع المريء اسباب الحموضة طرق علاج الحموضة السريعة اخبار الصحة

ترشيحاتنا

الميكانيكى بيقولك .. كيف تحمي سيارتك من تساقط الثلوج

تشكيل برشلونة أمام مايوركا.. إلياس أخوماش وفيران جوتجلا أساسيان

تخفيض عدد الساعات.. "أبوخطوة": قانون العمل الجديد يحمل هدايا للمرأة العاملة

BlackBerry توقف دعم عددا من هواتفها بعد غد

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

خسائر فادحة.. الفلاحين تكشف أسباب انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

إيقاف إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين.. تفاصيل

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ضباب يحجب الرؤية.. "الأرصاد" تحث المواطنين على تأجيل السفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

فيديو

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ