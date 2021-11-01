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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة : التفاح يعالج حموضة المعدة والالتهابات المعوية

صدى البلد

يحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان ، مثل البكتين وتساعد هذه المغذيات في منع تراكم الكوليسترول في بطانة الأوعية الدموية وبذلك يمكن ان تعتمد علي التفاح للمعدة الملتهبة ، مما يساعد بدوره في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب.

 

وقال الباحث في الدراسة بهرام أرجماندي ، أستاذ ورئيس قسم التغذية بجامعة ولاية فلوريدا،  في دراسة أجريت عام 2011 ، إن النساء اللائي تناولن حوالي 75 جرامًا (2.6 أوقية ، أو حوالي ثلث كوب) من التفاح المجفف يوميًا لمدة ستة أشهر ، كان لديهن انخفاض بنسبة 23 بالمائة في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد لدى النساء بنحو 4 في المائة ، وفقًا للدراسة.

 

عندما يتعلق الأمر بالبوليفينول ومضادات الأكسدة ، أوضح فلوريس، أنهم "يعملون في بطانة الخلية لتقليل الأكسدة مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

 

ويضيف مقال نُشر عام 2017 في Trends in Food Science & Technology أن ضغط الدم قد ينخفض ​​أيضًا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو المعرضين لخطر الإصابة به ، مما يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتم العثور على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية ، في دراسة أجريت على أكثر من 38000 امرأة ونُسب أيضًا إلى بعض البوليفينول ومحتوى التفاح العالي من الألياف وفقا لhealthline .

 

قد تكون هناك فوائد تنفسية لأكل التفاح أيضًا. قال فلوريس لـ Live Science: “يمكن أن تساعد فوائد مضادات الأكسدة للتفاح في تقليل مخاطر الإصابة بالربو”، وتشير دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Nutrients إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ، بما في ذلك التفاح ، من المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بالربو من خلال المساعدة السيطرة على إطلاق الجذور الحرة من الخلايا الملتهبة في الشعب الهوائية وفي الدم الغني بالأكسجين القادم من القلب.

 

التفاح وحموضة المعدة


الارتجاع الحمضي هو حالة ناتجة عن فشل العضلة العاصرة المريئية في الانغلاق بشكل صحيح، و يسمح عدم الإغلاق للحمض بالصعود إلى الحلق من المعدة، و هناك العديد من الطرق لعلاج الارتجاع الحمضي ، والذي يُعرف أيضًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي.

 

 وتشمل أكثر طرق علاج حرقة المعدة شيوعًا في جورجيا الطب والجراحة. قبل اللجوء إلى العلاجات الدوائية أو الجراحية ، قد ترغب في تجربة بعض الطرق الطبيعية، وإحدى الطرق الطبيعية للسيطرة على حرقة المعدة في جورجيا هي تناول التفاح.

 

يعمل التفاح ، وخاصة الأنواع الحلوة ، على مقاومة الأحماض الموجودة في المعدة. قد يتطلب الأمر اختبار أنواع قليلة من التفاح للعثور على الأفضل بالنسبة لك. يقال إن التفاح اللذيذ و Braeburn من بين أكثرها فعالية.


من المهم أيضًا تناول التفاح. 

 

يجب أن تأكل نصف تفاحة بعد كل وجبة لمنع حدوث حرقة في هذه الأوقات أيضًا ، يجب أن تتناول تفاحة كاملة كوجبة خفيفة في منتصف فترة ما بعد الظهر. أخيرًا ، إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء بعد الخلود إلى الفراش ، فتناول نصف تفاحة قبل النوم ليلًا.


جنبًا إلى جنب مع التفاح ، يجب أن تتناول ملعقة صغيرة من العسل أو دبس السكر الأسود. يمكنك وضع إضافة الشراب مباشرة على التفاح الخاص بك أو تناوله مباشرة أو إضافته إلى عصير التفاح. 

 

يضيف كل من العسل والدبس الأسود إلى قلوية التفاح ويساعد على تحييد حمض المعدة، وعندما تأكل ما يكفي من نصف تفاحة تدوم مدى الحياة ، قم بتبديل الأمور عن طريق تناول عصير التفاح، وأضف العسل أو الدبس إلى العصير لزيادة الفعالية.


يعتبر تناول التفاح طريقة جيدة لتقليل أعراض الحموضة المعوية في جورجيا ، ولكنه ليس علاجًا. إذا توقفت عن تناولها ، يمكن أن يعود الارتجاع في أي وقت.

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