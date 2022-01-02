لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ شاب شجاع لـ سائق علقت سيارته في سيول شعيب الآثلة جنوب منطقة القصيم في السعودية.

ألقى الشاب بنفسه بين مياه السيول القوية التي اجتاحت منطقة القصيم في السعودية، في محاولة لإنقاذ السائق من خلال عبور وادي كامل باستخدام حبل يمسك به شاب آخر.

قام الشابان بإخراج السائق من السيارة وسحبه وسط السيول الجارفة ، والعودة به إلى بر الأمان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع الفيديو مشيدين بدور الشاب وشجاعته في إنقاذ السائق من الموت المحقق.

جدير بالذكر أن المركز القومي للأرصاد في المملكة العربية السعودية كان قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.