عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أعضاء جدد.. تفاصيل اليوم الثالث لانتخابات نادي الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

انتهي اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الاتحاد السكندري، يتكون من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة وثلاثين عاما وعضوين من الشباب يقل عمرهما عن خمسة وثلاثين عاما.

فعاليات اليوم الثاني 

انتهت فعاليات اليوم الثاني للترشح في انتخابات الاتحاد السكندري السبت بعدم تقدم أي شخص للانتخابات في سيد البلد على عكس اليوم الأول الذي شهد تقدم 7 أفراد.

 

انتهاء فعاليات اليوم الأول لـ " تقديم " أوراق الترشح 

فُتح الجمعة باب التقدم المرشحين للانتخابات التي تُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندري والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثين عاما وعضوين من الشباب يقل عمرهما عن خمسة و ثلاثين عاما يوم فتح باب الترشح ، و ذلك للدورة الانتخابية 2021-2025 .


فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري

وافتتح صباح الجمعة باب الترشح لانتخابات نادي الاتحاد السكندري ويستمر لمدة أسبوع على أن تعقد الجمعية العمومية في الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد لمدة ٤ سنوات.

ويخوض محمد مصيلحي الرئيس الحالي لنادي الاتحاد السكندري، الانتخابات القادمة بنظام القائمة المغلقة.

وتضم قائمة محمد مصيلحي كلا من: أحمد عبد المجيد نائبا إلي جانب ٥ أعضاء فوق السن وهم: حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.

وشهد اليوم الأول تقدم " 7 " أفراد.

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري الجمعيه العموميه انتخابات الاتحاد نادي الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

فى بيان رسمي.. الاتحاد السنغالي: نادي واتفورد لا يحترم قارة أفريقيا

ترشيحاتنا

يتيح لك هذه الخدمات.. إطلاق نسخة محدثة من تطبيق منتدى شباب العالم

دعاء رؤية هلال شهر جمادى الآخرة .. 10 كلمات حث عليها النبي

أبحاث تكشف: هناك أشخاص محصنون ضد الإصابة كورونا

موديل 2022.. أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا بالسوق المصرى

أخبار التكنولوجيا| احذر الرد على هذا النوع من الرسائل على واتساب.. شاومي تتحدى نفسها بهاتف جديد بقدرات تصويرية مميزة

الإسترليني يرتفع 19 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر ختام اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

"الحكومة" تكشف حقيقة غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

ضباب يحجب الرؤية.. "الأرصاد" تحث المواطنين على تأجيل السفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

من "البورش" إلي الشارع.. قصة 24 ساعة عصيبة في حياة يارا محمد

فيديو

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

كريزة مرارة.. مرض مي عز الدين يهددها بعملية جراحية

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية في عدد من المحافظات.. وتحذيرات من سيول في سيناء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ