أعضاء جدد.. تفاصيل اليوم الثالث لانتخابات نادي الاتحاد السكندري

انتهي اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الاتحاد السكندري، يتكون من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة وثلاثين عاما وعضوين من الشباب يقل عمرهما عن خمسة وثلاثين عاما.

فعاليات اليوم الثاني

انتهت فعاليات اليوم الثاني للترشح في انتخابات الاتحاد السكندري السبت بعدم تقدم أي شخص للانتخابات في سيد البلد على عكس اليوم الأول الذي شهد تقدم 7 أفراد.

انتهاء فعاليات اليوم الأول لـ " تقديم " أوراق الترشح

فُتح الجمعة باب التقدم المرشحين للانتخابات التي تُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندري والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثين عاما وعضوين من الشباب يقل عمرهما عن خمسة و ثلاثين عاما يوم فتح باب الترشح ، و ذلك للدورة الانتخابية 2021-2025 .



فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري

وافتتح صباح الجمعة باب الترشح لانتخابات نادي الاتحاد السكندري ويستمر لمدة أسبوع على أن تعقد الجمعية العمومية في الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد لمدة ٤ سنوات.

ويخوض محمد مصيلحي الرئيس الحالي لنادي الاتحاد السكندري، الانتخابات القادمة بنظام القائمة المغلقة.

وتضم قائمة محمد مصيلحي كلا من: أحمد عبد المجيد نائبا إلي جانب ٥ أعضاء فوق السن وهم: حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.

وشهد اليوم الأول تقدم " 7 " أفراد.