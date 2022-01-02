الأهلي يعرض الاعتزال على وليد سليمان بنهاية الموسم

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أن الأهلي عرض على وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الاعتزال بنهاية الموسم.

وأشار ميدو خلال تصريحاته إلى أن الأهلي بالفعل وجه عرضا لوليد سليمان بالاعتزال في نهاية الموسم الجاري.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نصيحتي لوليد سليمان الاعتزال في الأهلي وعدم الانتقال إلى أي ناد أخر".



أضاف: "عليك الاعتزال في الأهلي والعمل في النادي بمنصب إداري، هذا سيكون أفضل لك، وسيحافظ على شعبيتك وجمهورك الذي دوما ما كان يدعمك من عشاق الأهلي".



وختم حديثه قائلا: "العمل في منصب إداري بالأهلي سيكون أمرا جيدا لوليد سليمان خاصة أن اللاعب يمتلك شعبية كبيرة بين جماهير النادي وقدم مستوى مميزا وحصد العديد من البطولات".