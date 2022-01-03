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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية.. حقيقة إلغاء إجازة نصف العام بمصر.. استقالة رئيس وزراء السودان.. كورونا يضرب وزارة الدفاع الأمريكية

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية: 
*حقيقة إلغاء إجازة رأس السنة في مصر 
*استقالة رئيس وزراء السودان 
*إصابة وزير الدفاع الأمريكي بكورونا


سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم. كذلك اعتمد سموّه القانون رقم 28 لسنة 2021، بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد أنه تم تسجيل 801 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 29 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد إلى 387 ألفا و 159 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و 797 حالة وفاة.

فيما كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، التي من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022، ولمدة 15يوماً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن اليمن، أعلنت قوات التحالف العربي بدء الضربات الجوية على معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في اليمن مشيرة إلى أنها تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف إن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأضاف أن قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

وفي لبنان، حل على لبنان عام آخر، أسوأ ما يخشاه اللبنانيون أن يستنسخ وبال سابقه، بعدما أورثه التركة الثقيلة نفسها في سدة الحكم، باعتبار دخول الأكثرية الحاكمة، العام الجديد في معترك وجودي قائم على أكثر من جبهة ومحك، لاسيّما أنّه سيكون عام «تصفية الحسابات» بين أركانها، بعد عام مضى ضج بالأزمات التي بقيت دون حلول، تتراكم الأزمات من عدم انعقاد مجلس الوزراء، ولا تنتهي بالاهتراء المستفحل في مفاصل الدولة، والارتفاع الجنوني للدولار، وتعثّر خطط الإصلاح والإنقاذ.

ومن السودان، أعلن رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، استقالته من منصبه، وذلك خلال كلمة متلفزة نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال حمدوك في كلمة متلفزة، الاثنين، إنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.

وفي كلمته قال حمدوك إن "الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسام؛ أهمها تشويه الاقتصاد الوطني، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي؛ وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية."

ومن تونس، أرجأت تونس، الإطلاق الرسمي للحوار الشعبي الإلكتروني إلى 15 يناير الجاري، فيما اكتفت الحكومة بتدشين عملية بيضاء بالمؤسسات الشبابية أشرف عليها وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار ناجي، ووزير الشباب والرياضة، كمال قديش، ومن المنتظر أن يركّز الحوار حول ستة ملفات رئيسية، الشأن السياسي​، والانتخابي والاقتصاد، والملف الاجتماعي والتنموي، والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم والثقافة، ويستهدف الحوار التوصل لتحديد توجهات الرأي العام فيما يتعلق بالإصلاحات التي ينوي الرئيس قيس سعيد عرضها على الاستفتاء العام في 25 يوليو المقبل، ومنها شكل النظام السياسي والموقف من الدستور والقانون الانتخابي.

وفي الجزائر، تناول مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه أمس "الأحد"، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الفساد وتنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إن الرئيس عبد المجيد تبون، شدد في مداخلته على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

وإلى الاردن، وافق مجلس النواب الأردني، أمس "الأحد"، على المادة الأولى من بنود التعديل الدستوري، التي تضيف كلمة "والأردنيات" بعد كلمة "الأردنيون"، في المادة التي تقول "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات".

ودوليا، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن التحاليل اثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

فيما  قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي إنه إذا تم تطعيم المزيد من الأمريكيين وحصولهم على جرعات تعزيزية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بحلول فبراير أو مارس.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، مع سعي العراق للحفاظ على ضبط بعض المجموعات المسلحة والميليشيات التي عمدت خلال السنوات الماضية إلى مهاجمة بعض المقار، أو القنصليات، سواء عبر صواريخ الكاتيوشا، أو المسيّرات، أكد قائد الدفاع الجوي معن السعدي، أمس الأحد، أن «أجواء البلاد مؤمّنة، ولا حراك للطائرات الأجنبية إلا بموافقة السلطات العراقية». وأوضح أن هناك مساعي حثيثة من أجل إدخال أنظمة متطورة إلى البلاد لمكافحة الطائرات المسيّرة. وقال المسؤول العسكري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية: «منظومات معالجة الطائرات المسيرة ستدخل الخدمة قريبا».

ودوليا، تجاوزت أوروبا عتبة 100 مليون إصابة بكورونا منذ ديسمبر 2019، أي أكثر من ثلث إجمالي الحالات في العالم، وأعلنت فرنسا التي انضمت إلى الدول التي تجاوزت عتبة 10 ملايين إصابة، وشددت بريطانيا على أن الإغلاق هو الملاذ الأخير ودعت الى التعايش مع الفيروس، وأمرت تلاميذ المدارس بالتزام ارتداء الكمامات، بينما سجلت الصين تراجعاً في الإصابات والهند زيادة في الإصابات الجديدة.


وسجلت أوروبا التي تشمل 52 دولة ومنطقة تمتد من ساحل المحيط الأطلسي إلى أذربيجان وروسيا، 100 مليون و74 ألفاً و753 إصابة، أي أكثر من ثلث الإصابات في أنحاء العالم والبالغة 288 مليوناً و279 ألفاً و803 حالات.


وتشهد المنطقة حالياً مستويات إصابة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 4,9 مليون حالة في الأيام السبعة الماضية بزيادة قدرها 59 بالمئة عن الأسبوع السابق.

ومن صحيفة الاتحاد، كشفت صحيفة The Japan Times، أن مجموعة علماء من «معهد طوكيو للعلوم الطبية»، تقوم بتصميم لقاح ضد فايروس كورونا يمكنه حماية الإنسان من هذا الفيروس طوال الحياة.

 

 

 

 

 

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