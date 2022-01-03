كوريا الجنوبية تسجل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بمتحور "أوميكرون".

وواصلت دول العالم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الأحد، تسجيل 3833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.



وذكرت وكالة (يونهاب) للأنباء أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 639 ألفا و83 إصابة، فيما تم تسجيل 69 حالة وفاة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5649 حالة.



وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أنه تم تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نقلا عن اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 102 ألف و505 إصابات.