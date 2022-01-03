"عودة لافتة شقة للإيجار".. شاهد ردود الفعل حول مبادرة الرئيس بتنفيذ وحدات سكنية لحديثي الزواج

خلال افتتاحه مدينة أسوان الجديدة أعلن الرئيس السيسى عن هدية جديدة للشباب حديثى الزواج وهى قراره بتنفيذ مائة ألف شقة للإيجار للعرسان الجدد كاملة التشطيب والمرافق مزودة بالأثاث لتكون جاهزة للسكن فورا تخفيفا للعبء على فئة الشباب.

وأكد الرئيس أنه يسعى إلى عودة لافتة شقة للإيجار كما كان في الماضي تلبية احتياجات فئات من المجتمع فى مقدمتها الشباب.

“صدى البلد” رصد ردود أفعال الشباب حول قرار الرئيس وترحيبهم بهذه المبادرة التي تخفف من عبء تكلفة الزواج عليهم.

هانى سعيد – محامى حديث التخرج – يقول إن مبادرة الرئيس بتنفيذ مائة ألف وحدة سكنية للإيجار للشباب حلم طال انتظاره لملايين الشباب الذين لا يملكون - وهم مازالوا فى بداية حياتهم - أموالا لسداد مقدم شقة تمليك و دفعات ربع سنوية أو سنوية ولكن يمكنهم سداد قيمة الإيجار شهريا من دخلهم، لذلك جاءت مبادرة الرئيس السيسى لتلبي حاجة ملايين الشباب من حديثى التخرج.

ويطالب بأن تكون الأولوية فى هذه الوحدات السكنية للشباب الصغير حديثى التخرج وحديثى الزواج لأن باقى فئات المجتمع لديهم أنواع مختلفة من السكان توفرها الدولة.

ويقول أحمد رياض – خريج حديث بكالوريوس تجارة – نشكر الرئيس على مبادرته العظيمة بإعادة نظام الإيجار الذى اختفى من عشرات السنين تلبية لمطالب واحتياجات أبنائه من شباب وشابات مصر حديثى التخرج و حديثى الزواج والذين يحلمون بشقة للزواج فيها ولا يملكون أى مقدم لشراء شقة تمليك ولا يملكون قيمة الإيجار بنظام القانون الجديد الذى يجعل مالك الشقة يستغل المستأجر ويجدد العقد سنويا بزيادة من 10 إلى 15 فى المائة مما يشكل عبئا على الشباب.

ويشيد بتوجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون هذه الشقق مزودة بالموبيليا والعفش للتيسير على الشباب ويقول إن هذه المبادرة تعتبر أفضل مكسب للشباب وترفع عن كاهله عبء شراء شقة تمليك وتعيد ثقافة الشقق الإيجار للمجتمع وبالتالى تتغير ثقافة أهالى الفتيات المقبلات على الزواج ولا يتمسكون بضرورة الزام المتقدم للزواج من بناتهم شقة تمليك، وهذا يؤدى لتيسير الزواج ومساعدة الشباب.

ويقول كريم عبدالفتاح – خريج حديث هندسة حاسبات – هذه المبادرة الكريمة من الرئيس سوف تقضى تماما على نمو المناطق العشوائية فى مناطق كثيرة مثل فيصل والمرج وحلوان وطرة وغيرها التى كانت تعتمد على البناء العشوائي من أجل الإيجار، ويضيف أن الشباب سوف يجدون شقق فى المدن الجديدة مخططة على أعلى مستوى وسط الخدمات وبنفس قيمة الإيجار فى العشوائيات.

ويؤكد أن أجمل ما هذه المبادرة أن هذه المدن ستضم الشباب فقط حديثى الزواج وأتمنى أن تخصص مدن أو تجمعات سكنية كبيرة للشباب من أصحاب المؤهلات العليا ومن أعضاء النقابات المهنية كالأطباء والمهندسين والإعلاميين والضباط والمحامين وأعضاء السلك القضائى وموظف البترول والبنوك وغيرهم من الشباب المتقارب الثقافة حتى لا تكون هذه العمارات خليط من سكان العشوائيات والحرفيين وسائقى التكاتك فيحجب عن السكن فيها الشباب، على أن يكون الفئات غير المتعلمة أو الحرفيين تجمعات سكنية بنفس المستوى تجمعهم مع بعض.

ويطالب شريف ممدوح – خريج فنون جميلة – أن تكون هذه المدن التى أعلن عنها الرئيس قريبة من العمران فى القاهرة الجديدة وزايد واكتوبر والعاصمة الإدارية وحدائق العاصمة والشروق والعبور وغيرها وأن تكون بمستويات مختلفة بقيمة إيجارية مختلفة حسب المساحة والمستوى، فيكون منها مساحات صغيرة محدودى الدخل ومنها إسكان متوسط و إسكان فاخر أيضا إيجار مرتفع نسبيا لتلبي حاجة مختلف فئات المجتمع ولا تكون للفقراء فقط لأن الجميع أبناء مصر فقراء وأغنياء ومتوسطو الدخل.

ويشيد بمبادرة الرئيس قائلا أنها ستجبر مافيا العقارات على الاتجاه للإيجار أو تخفيض أسعار الشقق التمليك ، وفي كلا الحالتين الشباب والمجتمع كله مستفيد .