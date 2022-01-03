عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف نطهر القلب من الأخلاق الذميمة؟.. علي جمعة يوضح

كيف نطهر القلب من
كيف نطهر القلب من الأخلاق الذميمة

ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته على فيس بوك، أن معنى تطهير القلب من الأخلاق الذميمة بأن تُخَلِّى قلبَك من القبيح ثم بعد ذلك تُحَلِّى قلبك بالصحيح.

 

وأوضح علي جمعة أن القبيح مثل : الكِبْر ،والحقد ،والحسد ، عدم الرضا، عدم التسليم، التعلق بالدنيا تملأ قلبك فتحجبك عن الله؛ والله تعالى ليس بمحجوب فلا يَحْجُبُه شيئا لأنه أوسع من كل شئ، المحجوب هو أنت فيجب ألا تَظَلَّ وراء الحجب ، فأنت المحروم لأنه قَيُّومُ السماوات والأرض؛ لا يحتاج إليك وأنت تحتاج إليه سبحانه وتعالى ،لا يَضُرُّه منك شئ آمنت أو كفرت؛ وأنت يَضُرُّك أن يغضب عليك فى الدنيا والآخرة،  فأنت فى حاجة إليه وهو ليس فى حاجة إليك، فلابد أن تسعى إليه وأن تُهَرْوِل إليه.

رجل زوجته لا تصلي فماذا يجب عليه تجاهها؟.. مستشار المفتي يجيب

ذكر يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.. ردده عند الاستيقاظ من النوم

وأضاف علي جمعة: هذا القلب بيتُ الرب سبحانه وتعالى والله أغنى الأغنياء عن الشرك لا يحبُّ الشريك. فإذا دخلت الدنيا القلب فتأكد أن الله لا ينظرُ إليك ؛ فليس فيه الله ، ولا يمكن الجمع بين الاثنين؛ إما أن تَبِيعَ نَفْسَكَ لله وإما أن يكون لك حول وقوة {فاللهم لا تَكِلْنَا إلى أَنْفُسِنا طَرْفَةَ عَيْن} ،ومعنى دخولُ الربِّ القلب معناه التوكل عليه حق توكله؛ وليس معنى هذا تركُ العمل. بالعكس ، فسوف تعمل ليل نهار ، فقد كانوا فُرْسَانًا بالنهار رهبانا بالليل. 

 

وتابع علي جمعة: أما البطالة والعجز والكسل فلا يكون ذلك لله ؛ إنما يكون لشهوة جسدك وراحة بالك فيما تَظُنُّ أنه راحة، ولن ترتاح .. لن ترتاح أبدا بهذه الصفة، الراحة فى طاعة الله وإن أَتْعَبْتَ جسدَك، وأَسْهَرْتَ ليلك، وأَطْبَقْتَ نهارك، وسعيت كما أمرك الله سبحانه وتعالى لعبادته ، ولِعِمَارَةِ الأرض، ولتزكية النفس. فلا تكن بَطَّالا وعاهد الله سبحانه وتعالى وَفِرَّ إليه.

 

وأشار علي جمعة، إلى أن تطهير القلب يكون بتخليته من القبيح وتحليته بالصحيح ،والقلب لا يكون فارغًا أبدا ؛فإنك إذا أخرجت منه الكبر دخل التواضع لله ، وإذا أخرجت منه الكره دخل الحب في الله ، وإذا أخرجت منه الحقد دخل الرضا والتسليم ..... وهكذا كلما أخرجت منه صفة ذميمة وأخرجت منه الدنيا لا يتعلق قلبك بها كلما دخل معني صحيح في قلبك بإذن الله ، وإذا القلب خالطته بشاشة الإيمان لا يخرج الإيمان منه أبدا أبدا.

علي جمعة القلب تطهير القلب تطهير القلب من الأخلاق الذميمة الك ب ر الحقد الحسد عدم الرضا عدم التسليم التعلق بالدنيا

موضوعات متعلقة

رجل زوجته لا تصلي فماذا يجب عليه تجاهها؟.. مستشار المفتي يجيب

ذكر يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.. ردده عند الاستيقاظ من النوم

هل يجوز للزوج إرجاع زوجته المختلعة بغير رضاها في العدة؟.. الإفتاء ترد

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد.. ردده بخشوع في هذا الوقت المبارك

هل يجوز تقسيم المصحف القديم إلى أجزاء للاستفادة منه في الحفظ؟.. الإفتاء ترد

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق.. وهل يجوز الدعاء في السجود بالزواج من شخص باسمه؟.. و7 أسباب للسهو في الصلاة

حكم التشاؤم بالأعداد والسنين.. الإفتاء توضح

ذهني يشرد في صلاة الفريضة فماذا أفعل حتى أخشع فيها؟.. مستشار المفتي يجيب

ترشيحاتنا

التهاب في عضلة القلب.. أمراض يسببها فلورونا المتحور الجديد لـ كورونا

طاقة النواب: خطط مصر الجديدة لتوليد الكهرباء تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

حفلات يناير|عمر خيرت بالأوبرا والرباعي في عُمان وويجز يشعل التجمع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 15 دقيقة من بداية تعاملات اليوم

مزاد سيارات جديد لـ جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

موعد ومكان جنازة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

فيديو

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ