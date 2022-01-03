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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول بين محافظة كفر الشيخ و"الاتصالات" لتأهيل الطلاب والدبلومات لسوق العمل |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تدريب وتأهيل  طلاب المرحلة النهائية بالدبلومات الفنية" زراعية، تجارية، صناعية، فندقية"، وعدد من الخريجين لسوق العمل، بمدرسة خالد حمدي السواحلي الصناعية للبنين " المدرسة الصناعية المتقدمة نظام ال5 سنوات.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، ويتم تدريب 510 طالباً على برنامجين، المخازن" 272 طالباً"، والسكرتارية" 238 طالباً"، ب 15 قاعة.

يأتي هذا تنفيذًا للبروتوكول الذي وقع بين  محافظة كفر الشيخ ووزارة الاتصالات، لتدريب الطلاب وخريجي الدبلومات الفنية  وتأهيلهم لسوق العمل وتنمية ودعم قدرات الشباب في استخدام التكنولوجيا من خلال وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإشراف مركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، وتم تدريب 20 مدرباً من المعلمين، والذين تولوا تدريب الطلاب والخريجين.

وناقش محافظ كفر الشيخ الطلاب فيما درسوه واستفادوه من خلال ساعات التدريب منذ بدء الدورة والمتعلقة بالمخازن وما تتضمنه من معارف ومهارات التي اكتسبها الطلاب، أن يعدد أساسيات إدارة المخازن، و يتمكن المتدرب من اختيار موقع وتصميم المخازن، وتصنيف المخزون والتفاصيل المرتبطة، ويحدد العمليات الأساسية في المخازن، وعمليات المناولة بالمخازن، وعمليات الرقابة وأمن وسلامة المخزون، بالإضافة إلى أهم المعارف والمهارات التي اكتسبها المدربين في برنامج السكرتارية، والتعرف على السكرتارية التنفيذية، وأن يتمكن من تنفيذ أعمال السكرتير التنفيذي، ويعدد عمليات السكرتير التنفيذي الناجح
 

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ويعتمد التدريب على مدربين معلمين من التعليم الفني والعاملين بالتربية والتعليم لبناء قدرات الخريجين وطلاب المرحلة النهائية ، ويتم تبادل الخبرات بين المدربين والمتدربين ونقل خبرات المتدرب خصوصاً المهارات الحياتية والخبرات السابقة.
 

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من الورش بالمدرسة الصناعية المتقدمة، وناقش الطلاب فيما يتم تدريبهم من آلات ومعدات، وكيفية اصلاحها، ومسميات مكونات المعدات. 
 

أكد اللواء جمال نور الدين أنه تم توجيه المبادرة الخاصة بتدريب الشباب لقطاع التعليم الفني وذلك لإيمانه الكامل بإمكانيات هذا القطاع الهائل في القدرة على الإسراع بالتنمية ودعم اقتصاديات المحافظة حال توفير سبل الدعم الكامل من تدريب وتطوير وتمكين العناصر الشبابية المؤهلة منه.
 

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتنفيذ المحور بالكامل بمديرية التعليم بكفر الشيخ وتحديدا التعليم الفني، لتدريب وتأهيل 510 من خريجي وطلاب السنوات النهائية بالتعليم الفني بمختلف تصنيفاته لسوق العمل، وذلك على برامج تدريبية نوعية تلائم الاحتياج.
 

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمعنية بتطوير وتأهيل العنصر البشري وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفذت خلال العام الجاري عدد من البرامج في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بنظام التدريب عن بعد، وفيما يخص البرنامج المشار إليه فإن المحافظة تنفذ عدد من المسارات التدريبية تشمل السكرتارية التنفيذية – مهارات الحاسب الآلي – خدمة العملاء ) لـ 510 من خريجي وطلاب التعليم الفني بالمحافظة.
 

أشار كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، إلى أن البروتوكول شمل تقديم برنامج إعداد مدربين معتمد من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ل 20من معلمي التعليم الفني، لتمكينهم من نقل الخبرات المعرفية لطلابهم.

 

وفيما يتعلق باختيار المستفيدين من الطلاب فقد قامت مديرية التعليم ممثلة في إدارة التعليم الفني بالإعلان عبر رابط إلكتروني لتسجيل الراغبين وروعي في اختيارهم التوازن بين تصنيفات التعليم الفني المختلفة وكذا الفئات العمرية والشباب والفتيات لتحقيق أكبر استفادة، وينفذ في 7 مراكز من مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 15 مدرسة من مدارس التعليم الفني بمختلف تصنيفاته وقد لاقى إقبالا واهتمام من كافة المستفيدين في ظل التزام بالحضور وتفاعل إيجابي ومشروعات تخرج عملية للبرامج المقدمة.

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التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محمد السبكي كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ الاتصالات

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