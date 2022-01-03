ارتفاع أسعار الدواجن.. الزراعة : الزيادة لا توازي تكاليف الإنتاج والتشغيل |فيديو

تشهد أسعار الدواجن، ارتفاعا خلال الفترة الحالية لعدة أسباب على رأسها زيادة الإقبال علي شرائها، مع ارتفاع مستلزمات انتاج وتربية الدواجن.

وكشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق على الرغم من المجهودات المبذولة وزيادة الإنتاج وتحقيق شبه اكتفاء ذاتى منها .

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الزيادة فى أسعار الدواجن، التي تمت خلال الفترة الماضية مقبولة، ولا توازي الزيادات التي حدثت لتكاليف الإنتاج والتشغيل، مؤكدا أن وزارة الزراعة والدولة تحافظ على السعر المتعادل بحيث يتم تحقيق ربح للتاجر والسعر يكون مقبولا للمواطن.

وأضاف سليمان، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه عندما تأكدنا من أن هناك زيادة فى الدواجن ومنتجاتها مثل البيض خلال الفترة الماضية تدخلنا وتم حل الأمر خلال 3 أيام فقط.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه ما يتم صرفه من تكاليف تشغيل وإنتاج يجب أن يحققه المربي بالإضافة إلى هامش ربح بسيط ، معلقا :" "اننا كوزارة زراعة يهمنا أن المربي يكسب بالقدر المعقول المناسب له وللمستهلك".

وأشار " رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة" إلي أننا لسنا في معزل عن العالم، فنحن نتأثر بالعالم ونؤثر فيه، موضحا أن تكلفة الشحن والنقل والخامات قد زادت على مستوى دول العالم بالكامل وليس في مصر فقط.

وأكد سليمان، أن المواطنين فى بعض الأحيان يشجعون غلاء الأسعار من خلال تشجيع الشراء من المنافذ التى تغالى فى الأسعار ، موضحا أننا يجب أن نكون على ثقة فى جميع منافذ وزارة الزراعة لأنها تحقق استقرار الأسعار بشكل مناسب للمستهلك والمربي.

وينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 3-1-2022 في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3-1-2022 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 25و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 33-36 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 19-20 جنيهًا للكيلو.