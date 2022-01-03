هيثم الغيص.. تعيين مرشح الكويت أمينا عاما جديدا لمنظمة "أوبك"

أكدت مصادر مطلعة في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على التصويت لصالح تعيين مرشح الكويت هيثم الغيص أمينا عاما جديدا لمنظمة "أوبك" بالإجماع.

وحظي مرشح الكويت، بدعم غالبية دول الأعضاء في أوبك لتولي المنصب خلفا للأمين العام الحالي محمد باركيندو، الذي تنتهي ولايته الثانية في يوليو المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان الغيص شغل عدة مناصب في (أوبك)، منها محافظ الكويت لدى "أوبك" للأعوام منذ 2017، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في 2020.

كما ترأس هيثم الغيص اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط.

وفيما يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية، فترأس سابقاً مكاتبها في بكين ولندن وشغل منصب مدير إدارة البحوث، كما ويمتلك هيثم الغيص 30 عاماً من الخبرة في الصناعة النفطية.

ويجب على الأمين العام الجديد، أن يوازن بين حاجة "أوبك" إلى الإيرادات مقابل ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من الخام للمساعدة في تلبية الطلب، بينما يتعافى من جائحة كورونا.

وحسب الوكالة، من المقرر أن تعقد (أوبك) وحلفاؤها في "أوبك+" اجتماعا منفصلا، يوم غد الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.