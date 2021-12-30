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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان: اتفاق "أوبك+" جوهري لاستقرار سوق النفط

الملك سلمان
الملك سلمان

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأربعاء، إن اتفاق "أوبك+" للإنتاج "جوهري" لاستقرار سوق النفط، وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق.

وأوضح الملك، في كلمة سنوية لمجلس الشورى بالمملكة نقلته وسائل إعلام رسمية، أن استقرار وتوازن السوق من ركائز إستراتيجية الطاقة السعودية، وأن جهود المملكة للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.

وقال العاهل السعودي: "المملكة... حريصة على استمرار العمل باتفاق أوبك+ لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق".

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وتواجه "أوبك" وحلفاؤها في المجموعة التي تُعرف باسم "أوبك+" تأثيرا محتملا على الطلب بسبب السلالة المتحورة "أوميكرون" سريعة الانتشار وقرار مستهلكين رئيسيين للنفط بالإفراج عن كميات من المخزونات لمحاولة كبح أسعار الوقود.

ولا تزال المجموعة متمسكة بخطط زيادة إنتاج النفط الإجمالي 400 ألف برميل يوميا بعد اجتماعها في أوائل ديسمبر.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+" في الرابع من يناير.
 

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