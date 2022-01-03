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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد صلاح وتريزيجيه يصلان القاهرة على طائرة خاصة

محمد صلاح وتريزيجية
محمد صلاح وتريزيجية

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، مهاجم منتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويرافقه أيضا محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي، استعدادا للانضمام لصفوف منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إنهاء إجراءات وصول محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، من خلال صالة 4 بالمطار بعد وصولهما على متن طائرة خاصة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير الجاري وتستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبا.

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى بطولة كأس أمم إفريقيا في النسخة رقم ٣٣ رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وخاض محمد صلاح آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، أمس الأحد، خلال مواجهة القمة لفريقه ليفربول أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، فيما خسر فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه تريزيجيه، أمام مضيفه برينتفورد بنتيجة 1-2.

محمد صلاح محمود تريزيجيه مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة

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