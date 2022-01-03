بعد تكريم السيسي لها.. أول تعليق من سيدة الشهامة بشرى سرور.. فيديو

عبرت سيدة الشهامة بشرى سرور، عن فرحتها وتقديرها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.

وأضافت بشرى سرور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، قامت بإنقاذ الطفلين، لأنها معها أحفاد مثلهم وكنت فاكراهم تعرضوا للخطف ولم أفكر في أي شيء.



وتابعت بشرى سرور: مفكرتش ولا شفت قدامي بصراحة والحمد لله، ودلوقتي في المستشفى ".



وعلقت الإعلامية عزة مصطفى، قائلة :"موقف عظيم من الرئيس السيسي، إنه اهتم وشاف الفيديو، والرئيس السيسي شخص عظيم، متابعة وكل ما حدث يعبر عن الإيجابية المجتمعية.