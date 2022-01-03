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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس لجنة انتخابات المهندسين 2022 يعلن عن موعد فتح باب الترشيح

المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود

أعلن المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، عن فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

وأشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، إلى أنه سيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

واضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة للحاضرين.

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