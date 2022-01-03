متحدث الصحة: إنتاج اللقاح المصري قبل نهاية 2022.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدواء الجديد الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد لا يغني عن الحصول على اللقاحات المضادات له.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع إصابات فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليها في المنازل، بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا في المستشفيات.

وتابع، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحصول على كل أدوية ولقاحات كورونا: "المريض المصري لا يقل في الحقوق عن أي مواطن في أمريكا أو أوروبا، وتعاقدنا على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفي علاج 70 ألف مواطن، وفي المرحلة الأولى سيتم تنظيم توزيعه من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبعد ذلك قد يُطرح في الأسواق".

ولفت، إلى أن مصر تعاقدت على 3 أدوية، الأول يكفي 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثاني يكفي 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات، حيث قامت بتصنيعه فعليا ودخل المراحل النهائية.

وأشار، إلى أنه وفقا للمعدلات الحالية والنتائج التي ظهرت، فمن الوارد أن يُطرح اللقاح المصري في الأسواق بنهاية العام الجاري، وبعد توفيره للمواطنين، تستهدف الدولة المصرية تصديره للدول العربية والأفريقية والعالم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الإصابات في مصر منخفضة مقارنة بدول العالم، وكذلك معدل دخول المستشفيات، ومن المتوقع أن يكون متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو المتحور السائد.