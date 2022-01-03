السعودية.. الدفاعات الجوية تدمر 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس”، قال التحالف العربي، في بيان له، إن "المسيرات أطلقت من العاصمة صنعاء"، مؤكدا أنه يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.

وأضاف البيان أن "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك ميليشيا الحوثي العدائي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الدفاعات اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف.

وقالت الوزارة في بيانها إن "التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني"، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.

ونشر التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد، حسب البيان.

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.