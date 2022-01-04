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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عبد الرحيم كمال يحتفل بتوقيع رواية أبناء حورة غدا

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

تستضيف مكتبة الزمالك الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال للاحتفال بروايته الجديدة والتى تحمل اسم “أبناء حورة” ويدير الندوة الناقد الصحفى سيد محمود والكاتب خالد الخميسى وذلك غدا. 

ويشارك فى احتفالية الكاتب عبد الرحيم كمال السيناريست ناصر عبد الرحمن والشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح والمطرب الكبير علي الحجار.

وكان يستضيف جروب "مكتبة وهبان"، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، يوم الخميس 23 ديسمبر، في بث مباشر على فيسبوك، لمناقشة رواية "أبناء حورة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويدير المناقشة الصحفي إسلام وهبان، مؤسس "مكتبة وهبان".

تدور أحداث الرواية، الصادرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، في جو من الفانتازيا، حول السيدة حورة التي ينتشر أبناؤها في مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة لدولة لاجئين، بعد سنوات من انتشار جائحة كورونا، وتغير ملامح العالم بعد عام 2030  ونحاول في العمل تفسير من هي حورة وما هي مهمة أبنائها وما هي دولة اللاجئين هذه.

بعد عام على رحيله.. عبد الرحيم كمال يحيي ذكرى المخرج حاتم علي

الخميس.. عبد الرحيم كمال في ضيافة "مكتبة وهبان" لمناقشة "أبناء حورة"

الجدير بالذكر أن عبد الرحيم كمال، هو كاتب وسيناريست وروائي مصري ولد في العيساوية شرق سوهاج، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2006، وعرفه الجمهور بشكل واسع بعد كتابة العديد من المسلسلات التلفزيونية التي حقق نجاحا كبيرا مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، وصدر له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "بواب الحانة"، و"المجنونة"، ، ومسرحية "صاحب الوردة".

السيناريست ناصر عبد الرحمن عبد الرحيم كمال علي الحجار الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال السيناريست عبد الرحيم كمال الكاتب عبد الرحيم كمال أبناء حورة

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