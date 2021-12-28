بعد عام على رحيله.. عبد الرحيم كمال يتذكر المخرج حاتم علي

نشر المؤلف عبد الرحيم كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه رسالة إلى المخرج الراحل حاتم على بعد مرور عام على وفاته.

وقال عبد الرحيم كمال : “عام على رحيل صديقي وشريك حلم مسلسل أهو ده اللي صار ألف رحمة ونور عليك يا أستاذ حاتم علي كنت مخرجا كبيرا وإنسانا راقيا”.

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، إنه فخور للغاية بمهنته الكتابة، متابعا: "فخور باختياري لمهنة الكتابة بالرغم من أن القرار لم يكن سهلا".

وأضاف "عبد الرحيم كمال"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، : اختياري للكتابة يعني البقاء بدون عمل لسنوات كثيرة، مشددا على أهمية الصبر والتحمل، متابعا:" فخور بمهنتي وفخور بصبري وضريبة اختياري للكتابة".

وأوضح أن الكتابة أجمل من مكاسبها، متابعا: والدي وشيخي وأصدقائى وبناتى كان لهم الفضل في نجاحي.

ولفت إلى أن اختياره لمهنة الكتابة هي المخاطرة الأكبر في تاريخه.

ونوه بأن مسلسل الرحايا هو الأقرب له، لأنه كان بمثابة البداية له، متابعا: الرحايا أتصورت عند بيتي واتعرفت بسببها في الوسط".