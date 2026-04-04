مشادة على الأجرة تنتهي بتحطيم هاتف طالبة.. كواليس واقعة التوكتوك بسوهاج

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب على فتاة وتحطيم هاتفها لخلاف بينهما حول الأجرة بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

ووجه اللواء الدكتور حسن عبد العزيز عبد الله، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج سرعة فحص الواقعة وضبط مرتكبيها، وبالفحص أمكن تحديد هوية الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو وهي طالبة مقيمة بدائرة مركز طهطا.

وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 2 الجاري حال استقلالها مركبة "توك توك" طلب منها قائدها أجرة أزيد من المقررة ولدى رفضها تعدى عليها بالسب وأتلف هاتفها المحمول حال محاولتها تصويره.

وعلى الفور أمكن تحديد وضبط مركبة التوكتوك "بدون لوحات معدنية" وقائدها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.