الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك السعودية.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض تغطية الثلوج الكثيفة لجبال تبوك السعودية.



وأوضحت أن الثلوج الكثيفة غطت الجبال في منطقة تبوك السعودية بالقرب من الحدود الأردنية.

وأشارت إلى أن لقطات بثتها قناة الإخبارية السعودية تظهر جبال تبوك العالية مغطاة بالثلوج التي كانت تتساقط على مدار الأيام الماضية.

ووقفت مئات السيارات على الطريق حيث توافد الناس للاستمتاع بالطقس غير المعتاد.

وأفاد المركز السعودي للأرصاد الجوية بأنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد في كل من مكة والرياض ومناطق أخرى في البلاد.

