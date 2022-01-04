رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

أثار مقطع فيديو شديد الغموض، حيرة الكثير، حيث وثق ظهور ضوء يمر فجأة بطريقة غريبة وسط شارع هادئ في بريطانيا، وكأنه عفريت.

في البداية يبدو أن الضوء الغريب ناتج عن كشاف يحمله شخص ما، ولكن بعد ذلك يمر بسرعة وينخفض ​​بشكل غير مفهوم إلى مستوى أدنى حتى الأرض، مما أثار تكهنات بأنه قد يكون "عفريت".

تم التقاط الواقعة بكاميرا في شارع سكني هادئ بـ بريطانيا، ويبدو الضوء الغريب في المقطع أنه قد يكون شخص يحمل هاتفًا محمولًا أو أي شكل آخر من أشكال الإضاءة.

ويظهر الضوء مبدئيًا من خلف سيارة متوقفة ولكنه يمر بسرعة نحو الأسفل بعد ذلك ثم يختفي في الأرض، وكأن هناك شخص خفي يتحرك كـ عفريت.

أشاد «كريس رومر» رئيس جمعية الدراسة العلمية للظواهر الشاذة في بريطانيا، بالحادثة باعتبارها من أفضل المشاهد الغريبة لعام 2021.