محمد هلال: كنت أنتظر الانضمام لمنتخب مصر.. وشعرت بالصدمة بعد هبوط دجلة

أكد محمد هلال نجم فريق البنك الأهلي أن هبوط فريقه السابق وادي دجلة إلى الدرجة الثانية جعله يشعر بالصدمة ولكنه استعاد توازنه بعد الانتقال إلى البنك الأهلي.



قال هلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هبوط وادي دجلة إلى الدرجة الثانية كان صدمة بالنسبة لي، وعندما انتقلت إلى البنك الأهلي بدأت في استعادة نشاطي وكنت أستهدف تحقيق نجاحات على المستوى الجماعي وكذلك الفردي خلال هذا الموسم، وأثق في قدرتي على تحقيق ذلك"

أضاف: "أهملت في حق نفسي في بعض المواسم الماضية، ولكن هذا الموسم الأمر مختلفا بالنسبة لي"



ختم حديثه قائلا: "كنت أشعر بأنني جاهزا للتواجد مع منتخب مصر في كأس العرب، ولكن هذا قرار الجهاز الفني وحده، ولكني كنت أخطط للتواجد في المنتخب بتلك الفترة وسوف أواصل اجتهادي من أجل تحقيق هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.