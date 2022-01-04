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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بموافقة وزيرة التجارة والصناعة..

انطلاق فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى مارس المقبل

صدى البلد

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إقامة فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى خلال الفترة من 9-18 مارس المقبل بمشاركة عدد كبير من كبريات الشركات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن المعرض يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالمعارض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، لافتةً إلى أن المعرض يسهم فى تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى.

وأضافت رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات أن معرض هذا العام يستهدف مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية ودول القارة الإفريقية وكذلك مشاركة أهم وأكبر القطاعات الإنتاجية المحلية والتى تشمل قطاعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والأغذية والمشروبات والملابس والمفروشات والجلود وغيرها.

وأشارت عسل إلى أن معرض القاهرة الدولى يقدم للشركات العارضة فرصاً متميزة لتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر على المستويين المحلي والدولي وكذا التعرف على كل ما هو جديد فى شتى المجالات إلى جانب تبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها من مختلف الدول المشاركة.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ54 لم تُعقد في موعدها المعتاد خلال شهر مارس من كل عام حيث انعقدت نهاية شهر سبتمبر ومطلع شهر أكتوبر من العام الماضى كدورة استثنائية نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا وحققت نجاحاً كبيراً وحظيت بمشاركة العديد من الدول.

نيفين جامع وزيرة التجارة معرض القاهرة الدولي الهيئة المصرية العامة فيروس كورونا

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