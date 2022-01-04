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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محامي فتاة الغربية: تقدمت ببلاغ ضد شابين حاولا فبركة صورها وابتزازها

فتاة الغربية
فتاة الغربية

اكد عبد الله ابوالمجد محامي الفتاة ضحية واقعة التنمر والابتزاز الالكتروني أنه تقدم ببلاغ رسمي إلي النيابة العامة ضد شابين بتهمه السطو الإلكتروني ومساومه الفتاة قبل وفاتها منتحرة .

محامي فتاة الغربية: تقدمت ببلاغ ضد شابين حاولا فبركة صورها وابتزازها

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وشدد عبد الله ابوالمجد المحامي في طلبه لـ النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين لارتكابهم واقعة فبركه صور و فيديو في أوضاع إباحية للفتاه عبر تهكير الموبايل الخاص بها وابتزازها لاقامه علاقه غير شرعية مع الفتاه ولكنها امتنعت عن الانصياع لتحريض المتهمين الهاربين .

16 سنة

وكانت  النيابة بمركز  كفرالزيات تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات قررت  استمرار التحقيقات في وفاة الطالبة "بسنت شلبي" 16 عام بالصف الثاني الثانوى الازهري بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز بعد تقدم اسرتها ببلاغات جديدة في ملابسات وفاتها منذ عدة أيام أثر تناولها مادة سامة داخل غرفتها بمنزلها ووفاتها متأثرة بذلك .

ولمعرفة المزيد حول أخبار فتاة الغربية .. تابع الفيديو جراف التالي:

محامي الفتاة ضحية واقعة التنمر النيابة العامة فيديو أوضاع إباحية تهكير الموبايل

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