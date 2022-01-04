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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. بشرى ضيفة "أسرار النجوم" في أولى حلقات العام الجديد

صدى البلد

تحل الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، فى أولى حلقاته بالعام الجديد، بعد غدٍ، الخميس، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV"، وذلك فى الساعة الثامنة مساءً، وتقدم البرنامج المذيعة إنجى على.

وتتحدث بشرى عن عودتها للغناء مرة أخرى من خلال أغنية "حاجة واحدة" التى طرحتها منذ أيام، وتعاونت فيها مع أحمد البرازيلي الذى كتب الكلمات والألحان، وتوزيع إلهامي دهيمة وإخراج محمود رشاد، كما تتحدث عن عودتها للسينما أيضا من خلال فيلم "معالي ماما"، مع محمود الليثي، ونخبة من الشباب تضم نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال.

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بشرى تروج لفيلم معالي ماما.. شاهد

حرصت الفنانة بشرى، على الترويج لفيلمها الجديد “معالي ماما”.

ونشرت بشرى، البوستر الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “فيلم معالي ماما .. زمانها جاية قريباً في السينمات .. احترسوا”.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر أبو ليلة.
 

نجوم إف إم انجي علي اذاعة نجوم أف إم بشري الفنانة بشرى

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