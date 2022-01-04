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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب بنيوجيرسي: أوميكرون نهاية لجائحة كورونا في العالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بنيوجيرسي، عن آخر تطورات إرتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحقيق نسبة مليون إصابة في اليوم بالجائحة.

 

وأكد عبد الهادي خضر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أن الوضع يتطور بشكل متسارع، ويتم حاليا إخلاء المستشفيات من الحالات الغير ضرورية.

 

وأضاف عبد الهادي خضر، أن درجة انتشار الفيروس كبيرة جدا، وفي أمريكا شخص من كل ثلاثة يصاب يشكل يومي بنسبة ٣٠٪.

 

وتابع أن درجة الخطورة الخاصة بمتحور أوميكرون ليست مثل المتحورات السابقة، موضحا أنه لا توجد حالات تحتاج لدخول العناية المركزة وفي حاجة للأكسجين.


وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بنيوجيرسي، إلى أن اللقاحات قادر على التعامل مع فيروس كورونا، ومن يصاب بمتحور أوميكرون من متلقي اللقاح أعراضهم اقل وحده الإصابة اقل بكثير من غير ذلك. 

وأردف أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بنيوجيرسي، أن هناك توقعات بأن يكون متحور أوميكرون نهاية جائحة كورونا في العالم، وهذا الأمر يشبه نهاية الأنفلونزا الإسبانية. 

عبدالهادي خضر اخبار التوك شو فيروس كورونا جائحة كورونا أمراض الباطنة

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