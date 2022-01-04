الإسكان الاجتماعى: نعيش على 13.5٪ من مساحة مصر

كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين، مؤكدة أن الدولة عازمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ مشاريع إسكان لكل فئات الشعب المصري.

وأضافت مي عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الخطة أن تقتضي الوصول بمساحة المعمر لأكثر من ضعف المساحة، لافتة إلى أن النهضة العمرانية التي تعيشها الدولة خلال السنوات الماضية غير مسبوقة.

وتابعت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن التوسع العمراني يأتي بفرص كبيرة للجميع، ويؤثر ايجابيا على كل القطاع ويوفر فرص عمل، مستدركة أن المصريين يعيشون حاليا على ١٣.٥٪ من مساحة مصر.

