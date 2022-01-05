التصريح بدفن جثة قعيد توفي حرقا داخل مسكنه بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان بالتصريح بدفن جثة رجل قعيد، توفي جراء نشوب حريق داخل شقته بمنطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة المعصرة بشأن وفاة مسن حرقا داخل شقته بدائرة القسم تفاصيل الواقعة، إذ تبين ان المتوفي قعيد يعاني من شلل ومقيم بمفرده منذ فترة زمنية.

وأضافت التحريات، حدوث حريق في شقة الضحية وتدخل الجيران وقاموا بإطفاء النيران وعقب ذلك اكتشفوا جثة الضحية وتبين وفاته جراء الحريق.

تلقي العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بوفاة شخص إثر نشوب حريق في شقته، وبالانتقال والفحص تبين ان الضحية مصاب بشلل ولم يتمكن أحد من إنقاذه لحظة وقوع الحريق وتوفي جراء ذلك.