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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

مهربة ولا تخضع للرقابة.. تجريم أدوية الإنترنت على طاولة البرلمان| تفاصيل

الأدوية عبر الأنترنت
الأدوية عبر الأنترنت - أرشيفية

انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهر صرف الادوية بدون روشته علاجية من الطبيب مما قد يعرضها بعض المرضى لمخاطر صرف ادويه غير مناسبه لحالته الصحية.

وعقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسه لمناقشة خطورة صرف الأدوية من الصيدليات بدون روشتة الطبيب وكذلك تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت لجنة الصحة بـ مجلس النواب، بضرورة استصدار قرار وزاري لمنع صرف الادوية دون روشته طبيب وكذلك تقنين تداول الأدوية عبر الإنترنت مع ضرورة منع تناول جرعات  المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات، واقتصارها الحصول على هذا العلاج في المستشفيات.

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أدوية الإنترنت مهربة 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو نقابة الصيادلة، إن الادوية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هى أدوية مهربه وغير حاصلة على تسجيل وزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأنها منتهية الصلاحية وتضر بالمريض ولا يمكن تحديد مكان تصنيعها ولا معرفة المواد الفعاله التي تدخل في صناعتها.

وأوضح الدكتور أحمد أبو دومة في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن القانون المصري يحذر بيع الدواء الا من خلال الصيدليات الصادر لها تصريح من وزارة الصحة المصرية لان هذا هو المكان الوحيد الخاضع لسلطه التفتيش الدوائي داخل مصر والتطبيقات الإلكترونية غير خاضع لأي نوع من أنواع الرقابة.

وطالب المسؤولين بوضع قانون يجرم صرف الادوية عبر الإنترنت وليس تنظيمها لأنها ليست تابع لمقر يتم الرقابة عليه وهو أمر يخالف القانون ويضر بصحة المواطن المصري.

حق الصيدلي في صرف الدواء بدون روشته 

وتابع أن استخراج الصيدلي للدواء بدون روشتة علاجية ليس أمر مجرم فالقانون يضمن له إخراج عدد من الأدوية تسمى الأدوية الوصفية وهى أكثر من ١١٧ مادة فعالة يحق له إخراجها غير ذلك يجب أن يكون تحت إشراف طبيب معالج .

واستكمل أن علاقة المريض المصري بالمضادات الحيوية علاقة ليست طيبة فالمواقف المواطن يشتهر بكثر اخذ المضادات الحيوية التي هي معدة خصيصا لحالات العدوى الشديدة وعند صرف الطبيب روشته علاجيه للمريض يقوم المريض من تلقاء نفسه بتكرار الدواء دون الرجوع مره أخرى للطبيب مما يضر به.

وعن اقتراح لجنة الصحة بالبرلمان بحذر إعطاء حقن المضاد الحيوي بالوريد قال أن إعطاء الحقن ليست من مهمة الطبيب الصيدلي فالصيادلة يقومون بإعطاء المرضى للحقن لان ليس لهم بديل اخر غير الصيدلي.

تشريع يمنع تداول الأدوية عبر الإنترنت 

وقال  الدكتور أحمد  الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أن هناك اتجاها لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الأنترنت.

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واكد الخطيب خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب: ان هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت ،وتم إبلاغ النيابة الغامة بشأنها.

خطورة تناول المضادات الحيوية 

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى خطورة تناول المضادات الحيوية، قائلا: "نص البلد بتاخد أدوية في الوريد وبتحصل مشكلات كبيرة جدا". 

كان النائب عاطف مغاورى مقدم طلب الإحاطة قد أشار إلى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .وقال خلال اجتماع اللجنة :أننا فى حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات.

الأدوية صرف الادوية بدون روشته الانترنت مجلس النواب أدوية الإنترنت وزارة الصحة

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