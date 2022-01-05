للكاتب شريف عرفة.. «يوفوريا» برنامج علمي ساخر يتصدر السوشيال ميديا

أعلن الكاتب والدكتور شريف عرفة، الانتهاء من تقديم الموسم الثالث لبرنامجه "يوفوريا"، الذي حقق ملايين المشاهدات عبر صفحته الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح "عرفة"، أن برنامج "يوفوريا"، يتناول الموضوعات النفسية المتعلقة بالسعادة والصحة النفسية من منظور علمي، بشكل ساخر وطريف، مشيرا إلى أنه متخصص في هذا المجال، حيث حصل على ماجستير في علم النفس الإيجابي التطبيقي من جامعة «إيست لندن».



كما أشار الدكتور شريف عرفة إلى أن الموسم الأول من "يوفوريا"، بدأ في 28 ديسمبر عام 2020، منوها بأن البرنامج يناسب جميع الفئات العمرية، خاصة من هم في سن الشباب.



وقال المؤلف، إنه يستعد حاليا لإطلاق الموسم الرابع من برنامج "يوفوريا"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مواسمه السابقة؛ إذ حصدت الحلقات السابقة ملايين المشاهدات.



ويعد الدكتور شريف عرفة، طبيب مصري، حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم و الأسنان من جامعة القاهرة، متخصص في علم النفس الإيجابي التطبيقي، وحصل على ماجستير في هذا المجال من جامعة «إيست لندن»، بالإضافة إلى أنه رسام كاريكاتير محترف.

كما أصدر الباحث والكاتب في علم النفس الإيجابي، العديد من المؤلفات في هذا الشأن، منها "كيف تصبح إنسانا"، و"إنسان بعد التحديث"، و"لماذا من حولك أغبياء"، "لماذا يريد الرجل وترفض المرأة"، والتي دخلت قائمة الأعلى مبيعا في الأسواق.