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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكاتب باتير مراد يحتفل بديوانه الجديد ويستعد لمعرض الكتاب الـ53

باتير مراد
باتير مراد

أعلن الكاتب باتير مراد، عن احتفاله بتوقيع ديوانه الجديد "لعبة حظ"، وذلك يوم الخميس المقبل بإحدى دور النشر الثقافية بوسط البلد.

ومن المقرر حضور عدد كبير من مشاهير الثقافة فى مصر، إلى جانب عدد من أعضاء كتاب مصر.

وكشف الكاتب باتير مراد، بأن ديوانه الجديد يحمل الكثير من المشاعر الإنسانية التى تشجع الإنسان على ضرورة مواصلة مشقة الحياة فى ظل لعبة الحظ التى قد تأتى إليه مرات عديدة وليس كما هو متعارف عليه لدى البعض بأن لعبة الحظ قد تأتى مرة واحدة.

الديوان يدور فى 5 فصول، ويقع فى 450 ورقة من الحجم المتوسط، وكتب مقدمته وتمهيده أ د. محمد الجارحى أستاذ الأدب المعاصر بجامعة الإسكندرية.

وأعرب باتير مراد عن سعادته بطرح مؤلفه الجديد فى بداية السنة الجديدة، وصرح بأنه من المقرر طرح كتابه الجديد داخل أروقة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، والمقرر لها فى الفترة بين 26 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

يذكر أن باتير مراد ، شارك مؤخرا معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، والذي انطلق فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الماضي بالحديقة المركزية سنترال بارك بمدينتي وافتتحه د. هيثم الحاج ، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب فيلوباتير مراد الكاتب فيلوباتير مراد

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