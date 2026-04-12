محافظات

محافظ الإسماعيلية يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

الإسماعيلية انجي هيبة

هنأ اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكنائس المحافظة. 

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس.

استهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.  

تلا ذلك زيارة الكنيسة الكاثوليكية "الفرنساوى" بحي أول الإسماعيلية وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال كلمته للتهنئة أكد "حسب الله" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد ولا فرق بين مسلم ومسيحي.

موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

