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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراكة بين البنك الأهلي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

صدى البلد

قام البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل البنك لتركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع بمشاركة شركة فورى دهب لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وشركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية.

حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وحسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فورى ومعتز السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة خالص وفرق العمل المختصة.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوحان الاتفاقية تأتى في إطار استراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بمستوي كافة الخدمات من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، والتي تعد توفير مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي من أهمها، وهو ما يتفق مع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030.

وأضاف أبو الفتوحان التعاون مع شركتي فوري دهب وخالص لتحصيل أقساط التمويل المستحقة للبنك يأتي دعما لخطط البنك في ميكنة المدفوعات، والشمول المالي، حيث يتم التحصيل من خلال كافة منافذ الشركتين المتاحة بكافة انحاء الجمهورية وأيضا من خلال محافظ الهاتف المحمول الالكترونية وقنوات الدفع الالكترونية المختلفة.

ومن جانبه أعرب محمد نجيب عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر الكيانات المصرفية والداعم الأكبر للاقتصاد ولخدمة المواطنين.

وأفاد أن هذا التعاون يأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه التي تعمل بعدادات الكترونية مسبقة الدفع مما يؤدي لوقف إصدار الفواتير الورقية لتحصيل قيمة استهلاك المياه تحصيلها من بطاقات شحن العدادات الإلكترونية المدفوعة مقدما.

 

 

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