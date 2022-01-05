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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز المنيا: الصعيد ضمن اهتمام الدولة ولا يقل عن أى مدن في القاهرة

رئيس جهاز مدينة المنيا
رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة

قال المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة: إن المنيا مخططة على مساحة 31 ألفا فدان، ونعمل على 6100 فدان.

وأضاف "نايف"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن محافظة المنيا تحتوى على كافة الأنشطة فى كل المجالات.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أن الصعيد كان يحتفل بعُرس الأسبوع الماضي، وأصبح من ضمن بؤرة أهتمام الدولة، ولا يقل عن أى مدن جديدة قاهرية.

وتابع رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن مدن الصعيد واعدة متاح فيها كل شئ، وجميع الاستثمارات بها متاحة على مساحات كبيرة.

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