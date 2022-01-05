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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجمع مياه السيول بوسط سيناء أمام سد الروافعة

تجمع مياه السيول
تجمع مياه السيول أمام سد الروافعة بوسط سيناء

تجمعت مياه السيول التي تعرضت لها مناطق وسط سيناء أول أمس، من الأودية أمام سد الروافعة، والذي يحمي مدينة العريش من مخاطر السيول؛ حيث سيعاد استخدام المياه في اعمال الزراعة  المتنوعة،  وشرب الحيوانات بما يساعد على زيادة الثروة الحيوانية من الماعز والأغنام. 

 

أعالى الجبال

وقال اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء،  أن مناطق  الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء ،  شهدت جريان السيول من أعالى الجبال فى مسارات الوديان،  حتي استقرت أمام  سد الروافعة .

 

وأشار إلى أن السيل المار بتجمع المطلة طريق الجفجافة تمادا تخرك بالقرب من مطار البردويل بوسط سيناء  ، دون وجود لاى اضرار بشرية أو اقتصاديه،   كما  تحرك السيل باتجاه طريق الحسنه /نخل  قادما من وادى الحمض عبر الطريق فى اتجاه وادى البروج.

وأكد أن إقامة السدود التخزينية يحقق كثيرا امكانية الاستفادة من مياه السيول والتخفيف من اضرارها .. حيث تعتبر أحد أنواع أساليب حصاد مياه الأمطار لاستغلالها فى الزراعة.

 

ولفت النائب جازى سعيد عضو مجلس النواب عن منطقة وسط سيناء، أن اهالى منطقة الحسنة ونخل ، سارعوا بعمل سدود تعويقية "ترابية" بارتفاعات بسيطة، لترويض مياه السيول وتحويل مساراتها إلى الأراضى الزراعية التي تم تجهيزها للزراعة  بالقمح والشعير.

كما تم عمل عدد من الهرابات لحجز وتخزين المياه للاستفادة منها فى الاستخدامات  المنزلية وسد باقى احتياجاتهم من المياه.

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تجمع مياة السيول إمام سد الروافعة

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