علماء يكشفون عن لقاح أنفي يمنع وصول فيروس كورونا للجسم

أعلنت روسيا عن اقتراب طرحها للقاح أنفي مضاد لفيروس كورونا ، ليوفر حماية إضافية بجانب التطعيمات التي تعد ضرورية ولا غنى عنها ، وسيكون حماية اللقاح الأنفي ، كوقاية من دخول الفيروس للرئة بشكل أسرع وأفضل.

وبحسب شبكة آر تي، قال ألكسندر جينتسبيرج مدير مركز"جاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة إن لقاح الأنف ضد فيروس كورونا المستجد سيطرح للتداول الجماهيري خلال هذا العام.

وأشار جينتسبيرج إلى أن، مركز"جاماليا" يخطط لإجراء تجارب سريرية لدواء وقائي يقي من الإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد.

وبالنسبة للقاح المخصص لوقاية الأطفال من فيروس كورونا، أضاف الخبير: "أعتقد أن اللقاح سيكون متاحا في العام المقبل لجميع الأطفال - الذين يرغبون بذلك طبعا - التطعيم سيكون طوعيا تماما. وهذا أمر مهم للغاية".

وسبق وأعلن رئيس مركز "جاماليا"، أن مركزه يخطط لتشكيل بضع مجموعات من المتطوعين المطعّمين وغير المطعمين، وذلك لاختبار اللقاح الأنفي الروسي الجديد، وسيبدأ تشكيل مجموعات المتطوعين يوم 15 يناير المقبل.

وأضاف أن اختبار اللقاح سيبدأ فور تشكيل مجموعات المتطوعين.

وأوضح أن هناك مجموعات تضم الأشخاص الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا ومجموعات الذين لم يتلقوا أي لقاح.

وأشار إلى أنه سيكون من الصعب تشكيل مجموعة من المتطوعين الذين لم يتلقوا لقاحا ولم يصبهم فيروس كورونا إلى حد الآن.

وعلاوة على ذلك ستتم في إطار تلك الدراسات تجربة نظام اختبار الأجسام المضادة بعد تلقي اللقاح الأنفي مباشرة.



وكان ألكسندر جينسبورج، قد أشار في وقت سابق إلى أن اللقاح الأنفي لا يلغي ضرورة تلقي اللقاح العادي ضد فيروس كورونا، إلا إنه سيأتي مكملا له ليضمن حاجزا آخر أمام العدوى.

وحسب المنخصص فإن اللقاح الأنفي يشكل مناعة محلية في البلعوم الأنفي ويمنع الفيروس من التوغل إلى داخل جسم الإنسان.

وصمم مركز"جاماليا"، عدة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا: "سبوتنيك V"، و"سبوتنيك لايت" المخصص في المقام الأول لإعادة التطعيم، وكذلك "سبوتنيك M" للقاصرين.