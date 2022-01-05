طريقة إعداد أشهى طعام على مائدة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد، أحد أهم الأعياد الذي ينتظرها من يدينون بالديانة المسيحية، يحتفلون بذكرى ميلاد يسوع «عيسى بن مريم»، والذي كان يصادف 25 ديسمبر حسب التقويم اليوناني.

يحتفل الجميع بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، وفقًا لما حدده آباء الكنيسة في اجتماع مجمع عام 325 ، كما اشتهر الاحتفال لدى العائلات المسيحية بتقديم أشهى وأفضل الوجبات على مائدة هذا اليوم أبرزها المكرونة البشاميل ،لذلك نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على طقوس الاحتفال بالعيد المجيد .

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

قدمت الشيف توتا مراد، خلال برنامج "سفرة وطبلية"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

وتتكون طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

مكرونة أقلام

لبن

دقيق

لحمة مفرومة

بصل

زبدة

زيت

فلفل أحمر مجفف

فلفل اسود

ملح

الخطوات لطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل ..

لتحضير العصاج ضعي البصل مع الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل ثم ضعي الثوم وحركي دقيقة واحدة، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي وأضيفي ربع كوب ماء وغطي الوعاء 15 دقيقة على نار هادئة حتى تنضج اللحم، ثم أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل والبهارات.

أسلقي المكرونة في وعاء ماء يغلي و ملعقة مل ثم ضعي السمن والزيت والدقيق في وعاء متوسط وقلبي دقيقتين. ثم أضيفي الحليب ومكعب المرقة، وتبلي بملح وفلفل وقلبي بمضرب سلك حتى يصبح البشاميل كثيفا.

في صينية فرن مدهونة بالسمن ضعي طبقة خفيفة من البشاميل وفوقها نصف كمية المكرونة.

وزعي اللحم العصاج(المفروم) فوق طبقة المكرونة،ثم أضيفي باقي كمية المكرونة، وغطي السطح بباقي البشاميل.

أضيفي ملعقتي البشاميل (الخاص بالوجه) مع البيض المخفوق على وجه صينية المكرونة ثم رشي الجبن المبشور وأدخليها الفرن ثم ضعي الصينية على الرف العلوي لمدة 3 – 5 دقائق حتى يحمر الوجه. واتركيها خارج الفرن حتى تهدأ حرارتها