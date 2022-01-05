طريقة استعمال حبوب القهوة الخضراء للتنحيف، تحتوى حبوب البن الخضراء على مستويات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أحماض الكلوروجينيك ، والتي يعتقد أنها توفر العديد من الفوائد.

طريقة استعمال حبوب القهوة الخضراء للتنحيف

ويعد استخدام حبوب القهوة الخضراء من الطرق الشائعة لخسارة الوزن وحرق الدهون، فهي فعالة وتحتوى على مواد تساعد على انقاص الوزن بشكل صحي، ويمكن الاعتماد عليها في مهمة التخسيس إما عن طريق تناول حبوب القهوة الخضراء الجاهزة أو شرب القهوة الخضراء المطحونة عدة مرات في اليوم .

وبحسب موقع healthline، إليكي طريقة تناول حبوب القهوة الخضراء بطريقتين :

الأولى هي تناول أقراص القهوة الخضراء الجاهزة للتخسيس، حيث يفضل تناول قرص واحد قبل كل وجبة بنصف ساعة، وهي الطريقة الشائعة لتناول القهوة الخضراء .

والثانية: هي تناول حبوب القهوة الخضراء مثلها مثل القهوة العادية، حيث يتم إعدادها بنفس الطريقة ، بوضع ملعقة كبيرة من القهوة الخضراء مع كمية من الماء، والأفضل عدم إضافة السكر تمامًا ووضعها على نار هادئة حتى تغلي، وتناول هذا المشروب بشكل يومي ، منها مرة بعد الاستيقاظ ، وكذلك قبل الوجبات.



‎‎كيك القهوة الخضراء للتخسيس

يقدم صدى البلد طريقة عمل كيكة القهوة السريعة من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا المذاع على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير طريقة عمل كيكة القهوة السريعة:

بسكويت بالزبدة

4 عبوة كريم شانتيه

12 مكعب جبنة مربعات

3 علب قشطة

ثلاثة أرباع كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب سكر

للزينة

بودرة كاكاو

بودرة قهوة سريعة الذوبان

طريقة تحضير طريقة عمل كيكة القهوة السريعة:

* يخفق اللبن مع السكر جيدا ثم يضاف الجبنة وتخفق جيدا

* تضاف بودرة الكريم شانتيه والقشطة وتخفق حتى يصبح القوام كريمي ويمكن تذويب كمية من القهوة وإضافتها إلى الكريمة أو ترش على الوجه حسب الرغبة

* في بايركس ترص قطع البسكويت ثم يضاف إليها طبقة من الكريمة

* تضاف طبقة أخرى من البسكويت وطبقة من الكريمة ويغطى الوجه ببودرة الكاكاو مع رشة من بودرة القهوة سريعة الذوبان

* توضع في الثلاجة حتى تمام التماسك وتقدم باردة.



‎فوائد شرب القهوة الخضراء

من المعروف ان القهوة الخضراء لها العديد من الفوائد المذهلة للجسم، وقد يرتبط ذكرها بإتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن، لذا سنقدم لكم اهم فوائد القهوة الخضراء للجسم، وعلاقتها بالرجيم.

وقال الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، ان القهوة المشروب المفضل لدى الكثيرين في مختلف أنحاء العالم، وبالنسبة لـ القهوة العادية المحمصة، فإن التحميص لـ القهوة يقلل تأثير حمض الكلوروجينيك، ولكن القهوة الخضراء تحتوي على هذا الحمض وهو أحد الأحماض المهمة في رفع معدل الحرق .

وتابع حلمي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان الفائدة الأكبر لـ القهوة الخضراء هو التخسيس، لذا يتم إدراجها في أنظمة الغذاء المختلفة، وذلك لما تحتويه من هرمون اديبونيكتين، وهو ببساطة الهرمون المسئول عن حرق الدهون.

وأضاف حلمي، إلى أن من أبرز فوائد القهوة الخضراء انها غنية بمادة الكافيين، وأن وجود الكافيين مع حمض الكلوروجينك يجعلها غنية بالعديد من الفوائد، ومن ابرز فوائد القهوة الخضراء بالنسبة للصحة العامة وعلاقتها بالتخسيس ، ما يلي:

1- ترفع معدل الحرق بنسبة 3% حتى 11% .

2- تقلل امتصاص الدهون من الاكل.

3- تقلل القهوة الخضراء من نسبة الدهون المخزنة في الكبد.

4- القهوة الخضراء لها تأثيرها صحي على دهون البطن، فهي تزيد من تحلل الدهون وإطلاق الطاقة من الخلايا الدهنية وبالتالي التخلص منها.

5- تحسن نسبة السكر الأنسولين في الدم.

6- تزيد الشعور بالشبع لأنها غنية بالألياف الغذائية والتي لم تتأثر بعد بحرارة التحميص.

7- تحسن امتصاص الجسم للسكريات، ومنع تحويلها وتراكمها على هيئة دهون، وبالتالي تحسن نسبة الدهون الثلاثية.

8- تقلل القهوة الخضراء من نسبة الدهون الضارة في الدم وأيضا الكبد.



‎فوائد تناول القهوة الخضراء على الريق

من أفضل الطرق لاستخدام القهوة الخضراء في التخسيس هي تناولها على الريق، حتى تمنحك النتيجة المطلوبة في وقت قصير، والأفضل تناول كوب القهوة الخضراء على الريق قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة، أما الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المعدة يمكنهم تناول القهوة الخضراء بعد الظهر أو ليلًا قبل الوجبة الأخيرة.

كما يفضل تناول القهوة الخضراء على الريق ومرة أخرى في المساء، فهي تنشط الجسم صباحا وتزيد معدل حرق الدهون 5 مرات ، كما أنها تمنح شعور بالشبع وتمنحك شعور بالامتلاء.

ويعتبر شرب القهوة الخضراء على الريق هو أفضل وقت لشرب القهوة لأنها تحتوي على مادة الكافيين وحمض الكلوروجينك وتساعد على سد الشهية وتقليل نسبة السكر في الدم، كذلك تقلل نسبة الكوليسترول الضار ، وتزيد معدل حرق الدهون .