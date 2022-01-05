عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. نجوم الفن فى جنازة أحمد الحجار بمسجد السيدة نفيسة

صدى البلد

شيعت منذ قليل جنازة الفنان أحمد الحجار ، من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور الأهل والأقارب .

 

وحضر كلا من أشرف زكى نقيب الممثلين والإعلامى محمود سعد ، والفنان أحمد عبد العزيز ، وعدد من نجوم الفن .


ويعد أحمد الحجار، من أشهر مطربي جيل التسعينات، و الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء 4 يناير، عن عمر ناهز 65 عاما، وترك خلفه بصمة وحزنا في قلوب محبيه، فهو ينتمي لعائلة فنية كبيرة.

 

وأعلن الشاعر جمال بخيت، خبر وفاة المطرب الراحل أحمد الحجار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد».

 

أبرز معلومات عن الفنان الراحل أحمد الحجار
 

ولد أحمد الحجار في 7 سبتمبر 1956، بمنطقة زينين في إمبابة.


ينتمى أحمد الحجار لعائلة فنية كبيرة، فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار، وشقيقه النجم علي الحجار

 

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على العود والبيانو.


درس أحمد الحجار النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.


بدأ احتراف التلحين وهو في السنة الأولى من الكلية.


أول ألحانه كانت لأغنية «اعذريني» التي غناها شقيقه المطرب الكبير على الحجار.
 

لحن بعد ذلك الملحن الراحل عددا من الأعمال الفنية المميزة، من أعمال مسرحية، وتترات المسلسلات التليفزيونية.

 

تعاون أحمد الحجار مع عدد من فناني التسعينات، منهم الفنانون هشام عباس، وعلاء عبد الخالق، وأنغام، وأنوشكا، ومحمد فؤاد، وغيرهم.


لم يكن الفنان الراحل يستطيع الغناء أمام أبيه وأخيه الفنان علي الحجار، تقديرًا واحترامًا لهما، فكان يعتبرهما قامتين كبيرتين للغاية.


قدم أحمد الحجار خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية، كانت بدايتها أغنية «عود» التي شهرته في عالم الغناء.


لحن الفنان الراحل أغنيات فيلم «أمريكا شيكا بيكا» للفنان محمد فؤاد، وكانت من أشهر أعماله التلحينية.

 

أخر أعماله التلحينية في الأفلام والمسلسلات هو المسلسل الإذاعي «خيوط الشمس»، الذي تم إذاعته عام 2017، من بطولة الفنانة القديرة إنعام سالوسة.


ظهر أحمد الحجار في عمل فني كممثل، حيث لعب دور مطرب في فيلم « أجدع ناس» الذي تم عرضه عام 1993م، والذي كان من بطولة الفنان الراحل كمال الشناوي، وهالة صدقي، والشحات مبروك، وممدوح وافي، وصلاح عبد الله.


وقدمت وزيرة الثقافة، ونقابة الموسيقيين، وعدد كبير من الفنانين التعازي في رحيل أحمد الحجار أبرزهم: «محمد فؤاد، وصلاح عبد الله، وعمرو دياب، وصابر الرباعي، وتامر حسني، وعبد الله الرويشد، وأحمد عبد العزيز، وخالد سليم، وأصالة».

 

1e38de2b-6bb7-4032-b7c5-f3b03955c4d5
1e38de2b-6bb7-4032-b7c5-f3b03955c4d5
ae48cd24-c10e-485e-9b93-7367e4285729
ae48cd24-c10e-485e-9b93-7367e4285729
ed971772-b189-4459-b831-cfb117421807
ed971772-b189-4459-b831-cfb117421807
ae27980e-c449-4ab0-8c4e-aad9ef060fb9
ae27980e-c449-4ab0-8c4e-aad9ef060fb9
a2ff55b1-929c-40fd-b449-e7351a966a26
a2ff55b1-929c-40fd-b449-e7351a966a26
25d3b5e0-5b1c-4426-a23b-6271a5e6a0b9
25d3b5e0-5b1c-4426-a23b-6271a5e6a0b9

a62b3c35-957a-402f-ad22-7e7dc10eb0bb
a62b3c35-957a-402f-ad22-7e7dc10eb0bb
7a156565-4973-47a5-a15b-aa5649226be6
7a156565-4973-47a5-a15b-aa5649226be6
1ff0cf94-4b80-46df-b81c-462cfe688702
1ff0cf94-4b80-46df-b81c-462cfe688702
18c8482c-687c-410a-92ca-caf969dd17e9
18c8482c-687c-410a-92ca-caf969dd17e9
48ee74de-1a04-4cac-a80f-02d34baf05f5
48ee74de-1a04-4cac-a80f-02d34baf05f5
أحمد الحجار علي الحجار مسجد السيدة نفيسة اشرف زكي أحمد عبد العزيز

ترشيحاتنا

23 يناير.. أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بـ «رشوة وزارة الصحة»

استعدادات مكثفة في مطار القاهرة لاستقبال وفود منتدي شباب العالم

فاينانشال تايمز: بايدن يواجه 3 أزمات خطيرة

الوزراء: الفئة العمرية من 12 إلى إلى 18 عاماً تلقوا 1.344 مليون جرعة من لقاح كورونا

ليفربول يوجه رسالة دعم لـ محمد صلاح بعد الانضمام لمنتخب مصر

منتج محليا.. لجنة كورونا تُدرج علاجا جديدا بقائمة أدوية علاج الفيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

الوكر في شقة بالهرم.. ضبط عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. تفاصيل

الأهلي بلا مدرب.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل موسيماني عن الفريق

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

مش حكم نهائى لـ دبور.. عشماوى فى انتظار سفاح الإسماعيلية

الصغرى 5 درجات .. غدا أجواء شديدة البرودة ليلا وضباب على الطرق

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

منه لله اللي صورني.. قصة رقص مدرسة في المنصورة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ