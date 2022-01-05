شاهد.. نجوم الفن فى جنازة أحمد الحجار بمسجد السيدة نفيسة

شيعت منذ قليل جنازة الفنان أحمد الحجار ، من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور الأهل والأقارب .

وحضر كلا من أشرف زكى نقيب الممثلين والإعلامى محمود سعد ، والفنان أحمد عبد العزيز ، وعدد من نجوم الفن .



ويعد أحمد الحجار، من أشهر مطربي جيل التسعينات، و الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء 4 يناير، عن عمر ناهز 65 عاما، وترك خلفه بصمة وحزنا في قلوب محبيه، فهو ينتمي لعائلة فنية كبيرة.

وأعلن الشاعر جمال بخيت، خبر وفاة المطرب الراحل أحمد الحجار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد».

أبرز معلومات عن الفنان الراحل أحمد الحجار



ولد أحمد الحجار في 7 سبتمبر 1956، بمنطقة زينين في إمبابة.



ينتمى أحمد الحجار لعائلة فنية كبيرة، فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار، وشقيقه النجم علي الحجار

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على العود والبيانو.



درس أحمد الحجار النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.



بدأ احتراف التلحين وهو في السنة الأولى من الكلية.



أول ألحانه كانت لأغنية «اعذريني» التي غناها شقيقه المطرب الكبير على الحجار.



لحن بعد ذلك الملحن الراحل عددا من الأعمال الفنية المميزة، من أعمال مسرحية، وتترات المسلسلات التليفزيونية.

تعاون أحمد الحجار مع عدد من فناني التسعينات، منهم الفنانون هشام عباس، وعلاء عبد الخالق، وأنغام، وأنوشكا، ومحمد فؤاد، وغيرهم.



لم يكن الفنان الراحل يستطيع الغناء أمام أبيه وأخيه الفنان علي الحجار، تقديرًا واحترامًا لهما، فكان يعتبرهما قامتين كبيرتين للغاية.



قدم أحمد الحجار خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية، كانت بدايتها أغنية «عود» التي شهرته في عالم الغناء.



لحن الفنان الراحل أغنيات فيلم «أمريكا شيكا بيكا» للفنان محمد فؤاد، وكانت من أشهر أعماله التلحينية.

أخر أعماله التلحينية في الأفلام والمسلسلات هو المسلسل الإذاعي «خيوط الشمس»، الذي تم إذاعته عام 2017، من بطولة الفنانة القديرة إنعام سالوسة.



ظهر أحمد الحجار في عمل فني كممثل، حيث لعب دور مطرب في فيلم « أجدع ناس» الذي تم عرضه عام 1993م، والذي كان من بطولة الفنان الراحل كمال الشناوي، وهالة صدقي، والشحات مبروك، وممدوح وافي، وصلاح عبد الله.



وقدمت وزيرة الثقافة، ونقابة الموسيقيين، وعدد كبير من الفنانين التعازي في رحيل أحمد الحجار أبرزهم: «محمد فؤاد، وصلاح عبد الله، وعمرو دياب، وصابر الرباعي، وتامر حسني، وعبد الله الرويشد، وأحمد عبد العزيز، وخالد سليم، وأصالة».

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