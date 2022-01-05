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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

اوسو كونان
اوسو كونان

كشفت تقارير صحفية من كوت ديفوار، عن وفاة  أوسو كونان  لاعب النادي الأهلي السابق ، عقب نقله إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لحالة تسمم .

شاهد الفيديو:

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

سبب وفاة أوسو كونان


كان اللاعب الراحل يلعب قبل وفاته لفريق البكيرية في دوري القسم الثاني السعودي، وسافر في مطلع ديسمبر الماضي لمسقط رأسه لقضاء إجازة.

وذكرت صحيفة "سوبر سبورت" الإيفوارية، في تقرير لها، أن كونان وافته المنية عن سن 32 عاماً، بعدما تعرض للقتل بالسم على يد ابن عمه.

مات مسموما.. وفاة أوسو كونان مهاجم الأهلي السابق


السم في النبيذ

وقال نجوين ميا تشاو، وكيل أعمال اللاعب، إن ابن عم كونان دس له السم في كأس من النبيذ، أثناء زيارته لقريته في عطلة منتصف الموسم.


وكشف ميا تشاو، عن تفاصيل الوفاة التي حدثت في مسقط رأس اللاعب في قريته في كوت ديفوار، دون الكشف عن السبب.

من هو أوسو كونان؟


كونان البالغ من العمر 32 عاماً مثل العديد من الفرق الأفريقية الكبرى، على رأسها الأهلي المصري الذي لعب له في النصف الثاني من عام 2012، وحصل معه على لقب دوري أبطال أفريقيا، ليكون اللقب الأبرز في مسيرته، قبل الرحيل.

وخاض كونان تجربة أوروبية مع فرق سيون السويسري وإتش زي كي هلسنكي الفنلندني، حيث حقق لقبي الدوري والكأس، ولعب كذلك في فيتنام لفريق نام دينيه.


الأهلي يقدم تعازيه للاتحاد الايفواري


أرسل مجلس ادارة النادي الأهلى، خطاباً للاتحاد الايفوارى لكرة القدم، يقدم فيه خالص التعازى فى وفاة أوسو كونان لاعب الفريق الأحمر السابق، الذى وافته المنية، وأيضاً تقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب ومحبيه.

وللمزيد حول التعرف على مسيرة اللاعب أوسو كونان الرياضية.. تابع الفيديو جراف التالي:

شاهد الفيديو:

الأهلى كوت ديفوار تسمم سبب وفاة أوسو كونان أوسو كونان

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