تجديد حبس متهمين متورطين في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس شخصين متورطين من ضمن تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا ٤٥ يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.



وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين أن ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا.



وأوضحت التحقيقات، ان المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر الي الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .



وكان صدي البلد قد انفرد بنشر أقوال الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، امام جهات التحقيق،والذي اكد ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه اخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمه تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعيه للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعه .

وأكد أن المتهمين في الواقعة مشهورين بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.

وأشار رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، امام جهات التحقيق بنيابة النزهة، ان من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين اليها هي إيطاليا، مشيراً الي ان سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشره ولكن كان عن طريق السفر الي دولة ليبيا ومن ثم الي إيطاليا.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات احد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية .

وأكد أحد المتهمين امام جهات التحقيق بانه يتقاضي مبلغ مالي قدرة 70الف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره الي دولة إيطاليا .

واوضح المتهم انه يقوم بتسهيل تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معده للصيد.