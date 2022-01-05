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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن دورتين جديدتين في الحاسب الآلي.. اعرف التفاصيل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الإعداد الجيد والتميز العلمي في جميع وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، واستمرارًا لخطتها في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها، عقدت دورتان جديدتان رقم 69 و 70 بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 8 يناير الجاري وحتى الخميس الموافق 20 يناير الجاري.

وشددت الوزارة على الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدرب للكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية .

والمتدربون هم:

أولًا: الدورة الصباحية رقم (69) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا .

1 - أحمد عبد السعيد محمد محمود - الجيزة - إمام وخطيب

2 - محسن السيد محمد السيد - الجيزة - إمام وخطيب

3 - يحيي الدسوقي السباعي الدسوقي - الجيزة - إمام وخطيب

4 - إسلام محروس بدران - البحيرة - إمام وخطيب

5 - أحمد صبحي محمد حسنين - البحيرة - إمام وخطيب

6 - إبراهيم رجب رمضان - الدقهلية - إمام وخطيب

7 - السيد محمد جاد يوسف - الدقهلية - محقق قانوني

8 - أحمد محمد أحمد إبراهيم علي - السويس - إمام وخطيب

9 - أيمن مهران راشد مهران - السويس - إداري

10 - إبراهيم عبد الحميد إبراهيم - السويس - إمام وخطيب

11 - السيد حسن السيد خطاب - الغربية - إمام وخطيب

12 - مالك حسن السيد خطاب - الغربية - إمام وخطيب

13 - عبد القادر محمد عبد القادر أبو شادي - الغربية - إمام وخطيب

14 - أحمد نعيم أحمد جحا - الغربية - إمام وخطيب

15 - مصطفى طه عبد العاطي عبد الرازق - بني سويف - إمام وخطيب

16 - ياسر صالح حسن - بني سويف - إمام وخطيب

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ثانيًا: الدورة المسائية رقم (70) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً .

1 - محمد عوض محمد على منصور - بورسعيد - إمام وخطيب

2 - الحاج السيد الحاج السيد إبراهيم الحناوي - دمياط - إداري

3 - السيد محمد السيد ناجي - دمياط - إداري

4 - محمد السيد إبراهيم عبد الصمد - كفر الشيخ - إمام وخطيب

5 - فرحات عبد السلام فرحات إسماعيل - كفر الشيخ - إمام وخطيب

6 - إبراهيم محمد العرابي - المنوفية - إمام وخطيب

7 - محمد فتحي السيد حسن - المنوفية - إمام وخطيب

8 - أحمد محمد أحمد بلابل - المنوفية - إمام وخطيب

9 - محمود لطفي محمد السيد - الإسماعيلية - إمام وخطيب

10 - عبد العظيم عبد المعبود عبد النبي إبراهيم - الإسماعيلية - إمام وخطيب

11 - محمد سعيد سيد حسين - الإسماعيلية - إمام وخطيب

12 - على عبد الرازق على المليجي - القليوبية - إمام وخطيب

13 - محمد عبد الكريم محمد حسن قشيشة - القليوبية - إمام وخطيب

14 - عبد الله محمد السيد عبد العال - القليوبية - إمام وخطيب

15 - محمد أحمد على حامد الجوهري - بورسعيد - إمام وخطيب

16 - محمود محمد أحمد القط - بورسعيد - إمام وخطيب

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصي يحتوي على (2) صورة شخصية، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي.

الأوقاف وزارة الأوقاف الحاسب الالي التحول الرقمي التدريب والتأهيل أكاديمية الاوقاف الدولية إمام وخطيب

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