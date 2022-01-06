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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. طبيب يوضح أشهر أعراض ومضاعفات الشريان الأورطى وصحتك أحلى بدون سمنة.. دهون مزعجة يجب التخلص منها

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

نظيف شديد.. طبيب يوضح أشهر أعراض ومضاعفات الشريان الأورطى

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، يعرف الشريان الاورطي بالأبهر البطني بانه أكبر وعاء دموي في جسم الانسان , فبالتالي اذا حدث التمدد في الاوعية الدموية الشريان الأبهر البطني من المحتمل أن يحدث نزيفا حال يهدد حياة الانسان، ويوجد الكثير من الاسباب التي تؤدي الي الإصابة بتمدد الشريان الأورطي ، ومن أهم وأشهر أسبابه أمراض تصلب شرايين الجسم ويمكن ان يتم اللجوء الي الجراحة .

 

في 10 دقائق.. طريقة عمل بيتزا بصوص الرانش

 

من المؤكد أن بيتزا الرانش ستحقق نجاحًا كبيرًا لمذاق البيتزا ولذلك يمكنك ان تنشر صلصة الرانش على العجينة وغطيها بكل أنواع الإضافات الصحية. 

لكن يجب أن يكون قوام الصلصة الكريمي 

صحتك أحلى بدون سمنة.. دهون مزعجة يجب التخلص منها

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، إن دهون البطن من أكثر أنواع الدهون المزعجة التي يريد الفرد التخلص منها ومن هنا يبدأ في البحث بين مختلف الطرق التي تساعد في التخلص منها مثل ممارسة الرياضة أو عمل حمية غذائية.

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

عملية تكميم المعدة ثنائى التقسيم علاج فعال لمرض السمنة المفرطة

العلاج بالطاقة الحيوية.. اعرف الحجر الجاذب للثروة والازدهار

كشفت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، عن خصائص حجر السترين وتأثيره على الجسم.
واوضحت ان حجر السترين يدعي حجر التجار لخصائصه في المساعدة على تحقيق الوفرة المالية، السترين الأصفر هو حجر جاذب للثروة والازدهار والنجاح و الابداع ويساعد في جميع المشاريع المالية وهو حجر مفيد خاصة في المضاربات المالية والنجاح التجاري بفضل الله تعالي.

عملية تكميم المعدة ثنائى التقسيم علاج فعال لمرض السمنة المفرطة

صرح الدكتور محمود زكريا  أستاذ جراحات السمنة و السكر بجامعة عين شمس وعضو المنظمة الدولية لجراحي السمنة المفرطة وعضو كلية الجراحين الملكية بلندن، أن هناك ما يسمى في عالم جراحات السمنة بتكميم المعدة ثنائى التقسيم ويتم فى هذه العملية عمل تكميم للمعدة  أو قص و إستئصال 80% من المعدة متضمنة قبة المعدة وهى المكان المسئول عن إفراز هرمون الجريلين المسئول عن الشعور بالجوع مع عمل وصلة  بين المعدة والأمعاء الدقيقة  و عمل وصلة اخرى بين الأمعاء الدقيقة.

موقع صدى البلد الأخبار الهامة مجالي المرأة والصحة الاخبار جراحات الأوعية الدموية البيتزا دهون البطن

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