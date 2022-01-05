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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

غادة عادل ومجدي الهواري
غادة عادل ومجدي الهواري

كشفت الفنانة غادة عادل عن رد فعل أولادها بعد مشاهدتهم الحلقة التى جمعت بينها وبين والدهم وطليقها المخرج مجدى الهوارى ببرنامج “بصراحة مع”. 

وقالت غادة عادل فى لقاء ببرنامج سينماتك على قناة SBC channe 1 السعودية : أن رد فعل اولادى على الحلقة التى جمعت بينى وبين طليقى مجدى الهوارى لم تكن متوقعه بالنسبة لى حيث طالبونى بالعودة الى والدهم. 

وأضافت غادة عادل : ردى عليهم كان نابعا من داخلى بان العودة امر صعب فى المرحلة الحالية وارى ان الوضع الحالى انسب كثيرا مما كنا عليه واتصور ان الاولاد ايضا اكثر استقرارا من الماضى. 

وأوضحت غادة عادل : ان تقديم حلقة تجمعنى بطليقى مجدى الهوارى أمر وجدته فى البداية عادى ولكن اثناء الحلقة لم اكن متوقعه كل هذه الأسئلة والتى انفعلت معها وتسببت فى بكائى الشديد.

وكانت الفنانة غادة عادل انهارت أمام طليقها المخرج مجدى الهوارى، وذلك فى اول لقاء تليفزيونى يجمع بينهما بعد طلاقهما.

وتتحدث غادة عادل ومجدى الهوارى، خلال لقاء بعنوان “بصراحة مع” عن بعض الأمور الشخصية وهو الامر الذى دفعها للبكاء بشدة خاصة انهما خاضا فى بعض الذكريات.

غادة عادل تشارك متابعيها كواليس أحدث جلسة تصوير

في حوار سابق..غادة عادل عن دور مجدي الهواري بحياتها:كان زماني ولا حاجة

غادة عادل بمسرحية فى نص الليل

وتشارك النجمة غادة عادل، في مسرحية "فى نص الليل" من بطولة حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

غادة عادل الفنانة غادة عادل مجدي الهواري بصراحة مع اخبار غادة عادل

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