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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: مصر تحظى بثقة كبيرة من الأشقاء الأفارقة في عهد السيسي

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالي لجمهورية تشاد وخاصة تأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي".

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نصير : مصر حريصة على تقديم الدعم الكامل لـ تشاد خلال العملية الانتقالية

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الرئيس السيسي: مصر حريصة على تقديم الدعم الكامل لـ تشاد خلال المرحلة الانتقالية

وأكد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لدولة تشاد حرصاً على علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد مثمناً اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين .

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت دولة مهمة وكبيرة ولها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضايا التى تهم جميع الدول الافريقية بصفة خاصة مشيراً الى أن هناك ثقة كبيرة من الاشقاء الافارقة فى مصر والقيادة الحكيمة للرئيس السيسى خاصة أن هناك حرصاً كبيراً من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدول القارة السمراء. 

احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب السيسي رئيس المجلس العسكرى الانتقالي جمهورية تشاد إدريس ديبي

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