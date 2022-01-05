الرئيس السيسي: مصر حريصة على تقديم الدعم الكامل لـ تشاد خلال المرحلة الانتقالية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ضيفاً على مصر، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي"، وأخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد.

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