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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان ضد روما.. التشكيل الرسمي للفريقين

صدى البلد

أعلن مدربا ميلان وروما عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي، على ملعب " سان سيرو ".

تشكيلة ميلان الرسمية:

ماينان
 

هرنانديز - غابيا - كالولو - فلورينزي 

تونالي - كرونيتش

ساليمايكيرس - دياز - ميسياس

جيرو

تشكيلة روما الرسمية:

باتريسيو

إيبانيز - سمولينج - مانشيني

فيرتو

فينا - ميختاريان - بيلجريني - كارسدروب

ابراهام - زانيولو
 

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز على روما في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إنتر على الصدارة.

وخاض فريق إيه سي ميلان 19 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 14 لقاءً، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر في مناسبة وحيدة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في استعادة نغمة الانتصارات على حساب ميلان في لقاء الليلة، بعد التعادل مع سامبدوريا 1-1، في الجولة الماضية.

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